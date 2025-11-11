Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata

Durante el último debate televisado previo a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, los aspirantes de la ultraderecha, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, dirigieron duras críticas hacia la candidata oficialista, Jeannette Jara, actual líder en los sondeos.

En contraste con los debates previos, caracterizados por un tono contenido y la ausencia de enfrentamientos frontales, el último encuentro estuvo marcado por episodios de alta tensión. La instancia se desarrolló en la recta final para escoger al sucesor del presidente Gabriel Boric.

"Es fácil prometer, es fácil decir ‘nosotros vamos a arreglar la vida de todos', pero lo han gastado todo en apitutados, en convenios, en distintas situaciones irregulares permanentes y constantes”, lanzó Kast a la exministra del Trabajo y abanderada de una inédita alianza política que va desde los democristianos hasta el Partido Comunista (PC).

El líder del Partido Republicano, quien se encuentra segundo en las encuestas, aunque con poco margen a la tercera posición, tildó a Jara como "la ministra del desempleo”. Y no solo eso, sino que también arremetió contra el Gobierno, calificándolo de "populista” y acusándolo, a su juicio, de "prometer y no hacer nada”.

Por su parte, el aspirante del Partido Nacional Libertario lanzó sus dardos contra el Partido Comunista, al que acusó de votar en contra de todas las iniciativas en materia de seguridad. En tono sarcástico, Kaiser cuestionó qué papel jugaría el PC si Jara llegara a La Moneda.

Frente a las directas arremetidas de sus contendientes de ultraderecha, Jeannette Jara se limitó a contestar: "No vine aquí a pelear con los candidatos de la derecha, que ya suficiente problemas tienen entre ellos, vine a hacer propuestas”. Lo anterior, en alusión a las polémicas y creciente distancia que caracterizó a la tríada de oposición durante el periodo de campaña.