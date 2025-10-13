“Dos reinas están frente a mí”: Jeannette Jara causa furor en redes sociales tras recibir apoyo de Mon Laferte

Jeannette Jara sorprende con apoyo de Mon Laferte

Por: Catalina Martínez

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, dejó la grande en redes sociales tras recibir el apoyo de la reconocida cantante nacional, Mon Laferte. A través de su cuenta de Instagram, la abanderada compartió varias postales de su encuentro con la intérprete, además de un agradecimiento por sumarse a la Jaraneta. 

“Quiero expresar mi agradecimiento a @monlaferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo“, expresó de entrada la exministra del Trabajo. 

“Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia; una historia que inspira por cómo se abrió camino en una sociedad tan desigual, siempre con autenticidad y un profundo sentido de justicia”, valoró. 

Después destacó la oportunidad que tuvo de encontrarse con la artista durante el Ruidosa Fest, un festival chileno dedicado exclusivamente a mujeres. “También quiero reconocer el trabajo de @ruidosafest, un espacio que ha contribuido significativamente a reducir la brecha de género en el arte y a visibilizar el talento de tantas mujeres y disidencias en nuestro país", agradeció. 

Para cerrar, Jeannette Jara valoró nuevamente el respaldo de Mon Laferte a su candidatura, a tan solo semanas de las elecciones presidenciales. “Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, manifestó.

Usuarios la aplaudieron 

De inmediato, la publicación de la abanderada se llenó de me gusta y comentarios de apoyo frente a la nueva figura que sumó su respaldo a la carrera de Jara para llegar a La Moneda.  

“La mon siempre del lado correcto de la historia, amo 😍”, “Dos reinas están frente a mí”, “Exceso de aura en esas fotos✨✨✨ que icónicas”, “He tenido la suerte de conocer a ambas, y la verdad es que siempre han mostrado una mezcla increíble de inteligencia y humildad. Dos mujeres poderosas que vienen desde abajo y que inspiran mucho”, “Las lindas, secas, talentosas, inteligentes, con conciencia de clase y ganas de un país próspero” y “Grande Mon @monlaferte, no esperaba menos de ella, que estuviera con usted candidata @jannettejara”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. 

