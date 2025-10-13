“Dos reinas están frente a mí”: Jeannette Jara causa furor en redes sociales tras recibir apoyo de Mon Laferte

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, dejó la grande en redes sociales tras recibir el apoyo de la reconocida cantante nacional, Mon Laferte. A través de su cuenta de Instagram, la abanderada compartió varias postales de su encuentro con la intérprete, además de un agradecimiento por sumarse a la Jaraneta.

“Quiero expresar mi agradecimiento a @monlaferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo“, expresó de entrada la exministra del Trabajo.

“Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia; una historia que inspira por cómo se abrió camino en una sociedad tan desigual, siempre con autenticidad y un profundo sentido de justicia”, valoró.

Después destacó la oportunidad que tuvo de encontrarse con la artista durante el Ruidosa Fest, un festival chileno dedicado exclusivamente a mujeres. “También quiero reconocer el trabajo de @ruidosafest, un espacio que ha contribuido significativamente a reducir la brecha de género en el arte y a visibilizar el talento de tantas mujeres y disidencias en nuestro país", agradeció.

Para cerrar, Jeannette Jara valoró nuevamente el respaldo de Mon Laferte a su candidatura, a tan solo semanas de las elecciones presidenciales. “Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, manifestó.

Usuarios la aplaudieron

De inmediato, la publicación de la abanderada se llenó de me gusta y comentarios de apoyo frente a la nueva figura que sumó su respaldo a la carrera de Jara para llegar a La Moneda.

“La mon siempre del lado correcto de la historia, amo 😍”, “Dos reinas están frente a mí”, “Exceso de aura en esas fotos✨✨✨ que icónicas”, “He tenido la suerte de conocer a ambas, y la verdad es que siempre han mostrado una mezcla increíble de inteligencia y humildad. Dos mujeres poderosas que vienen desde abajo y que inspiran mucho”, “Las lindas, secas, talentosas, inteligentes, con conciencia de clase y ganas de un país próspero” y “Grande Mon @monlaferte, no esperaba menos de ella, que estuviera con usted candidata @jannettejara”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.