“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

Por: Catalina Martínez

En medio de la conmoción nacional por el accidente vehicular que acabó con la vida de un menor de 10 años en Recoleta, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, estuvo en conversación con el matinal Contigo en la mañana, donde se refirió al trágico episodio. 

“Yo creo que más que una ley en particular, para poder atajar este problema se requiere más colaboración, que todos los parlamentarios estén trabajando de manera más unida”, reflexionó en el espacio televisivo. 

“Nosotros lo hemos hecho como oposición, hemos aprobado más de 60 leyes en este gobierno en materia de seguridad, pero faltan otras 40. Esas se van a discutir en el próximo gobierno y nosotros esperamos que, los que están en el gobierno, si les toca ser oposición, tengan la misma actitud para aprobar lo que nos falta”, sentenció Ramírez. 

JC responde furia  

Tras escuchar los argumentos del legislador (y también los de Gael Yeomans, quien participaba del matinal), Julio César Rodríguez dejó salir un contundente descargo. “Me quedo sin palabras, porque uno entiende por qué no se avanza en nada. Desde Piñera 1 que estamos con eso de ‘se las acabó la fiesta’. De todos los gobiernos, de todos los sectores que ustedes representan, fracaso total. Y siguen peleados y siguen en un egoísmo que llama la atención”, partió diciendo.

Luego, el comunicador dejó caer una frase a la vena: “La gente no los quiere, no les cree. El país necesita que se pongan de acuerdo. De verdad que a mí no me dan ganas de preguntarles nada ya”.

Yo creo que la gente, Julio César…”, intentó replicar el parlamentario, solo para ser inmediatamente interrumpido por el periodista. “Diputado, usted no es ni de Recoleta y se está postulando por Recoleta, no haga que me enoje. ¡Usted no conoce la realidad de Recoleta! ¡Porque así es la política! Usted bajó del barrio alto a Recoleta a postularse por una cuestión de partido. Ese es el país que tenemos", criticó. 

Frente a los cuestionamientos, Ramírez señaló: “Julio César, nosotros somos un partido que toda la vida hemos intentado pelear en los lugares más difíciles, donde hay más necesidad. Para mí era muy cómodo quedarme en el lugar donde estaba y sacaba las mayorías”. 

Pero si usted no conoce la realidad de Recoleta”, lanzó JC. “La conozco perfectamente y estoy seguro que represento mucho mejor a los vecinos del distrito con una ley que presentamos como la ley de Naín Retamal que otros diputados que son del distrito y la votan en contra”, se defendió el diputado. 

