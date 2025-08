Javier Correa zamarrea a todo Colo Colo tras ingrato empate con Huachipato: "Después no hay lamento"

Colo Colo sufrió en casa, igualó 2-2 ante Huachipato y se aleja cada vez más de la lucha por el Campeonato Nacional, y una vez finalizado el partido, Javier Correa, autor de los dos goles en el Cacique, sorprendió con una brutal autocrítica hacia el equipo, el cual parece haber acabado con su paciencia esta campaña.

"Por errores nuestros volvemos a perder puntos, y la verdad que te da una rabia, te da una impotencia. Creo que tenemos que dar un poco más y en todas las líneas, sobre todo abajo, en el medio, arriba, o matemáticamente nos vamos a quedar sin chances, y después no hay lamento", arrancó en diálogo con TNT Sports.

"Da bronca, da impotencia que no podamos corregir errores que ya cometimos casi todo el torneo. Es entendible el malestar de la gente y todo, porque nosotros este año quedamos al debe en muchos aspectos, competiciones que nos quedamos afuera, y nos queda meterle con todo a esto", insistió el 9 albo.

Además, admitió que jugó buena parte del encuentro cuando no estaba apto por molestias físicas, pero entiende que el panorama amerita tomar riesgos como el que asumió esta tarde: "Hice una sobreexigencia ahí, pero nada, el equipo me necesitaba, por suerte pude hacer gol lesionado, así que positivo".

Y para finalizar, consultado por si el punto le sirve de algo a Colo Colo, Javier Correa es tajante: "No, creo que no. Necesitamos sumar de a tres, este club exige y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, que acá no se puede titubear, entonces hay que dar lo mejor de nosotros para terminar lo más arriba posible".

