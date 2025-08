Emiliano Amor estalla contra el árbitro por su expulsión ante Huachipato: "Tenía ganas de sacarme..."

Una vez finalizado el empate 2-2 entre Colo Colo y Huachipato, Emiliano Amor conversó brevemente con los medios en la zona mixta, donde por supuesto abordó su expulsión en la segunda mitad y criticó sin piedad las decisiones del árbitro Diego Flores, quien, a su juicio, tuvo una fijación con el cuadro 'popular'.

Para comenzar, el zaguero reconoció su error en la jugada que terminó mandándolo a las duchas: "Tarde bastante amarga, porque en la segunda amarilla quizás puedo ir para atrás hasta el área y retroceder, obviamente no fue una patada ni nada agresivo, pero el referí lo tomó como que estaba cortando la jugada".

Sin embargo, no comprende la primera cartulina que recibió: "El juez venía hablándonos, pero con Gazzolo no nos veníamos peleando ni discutiendo, nos estábamos riendo los dos dentro del área. Tenía ganas de sacarme amarilla, porque sinceramente un forcejeo dentro del área es totalmente normal en el fútbol".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Tras ello, insinuó una cierta persecución contra el Cacique: "Fíjate en todas las amarillas que tenemos nosotros, nos llenó de amarillas en todo el partido, se apura en amonestar, porque no fue nada agresivo, no fue ninguna patada ni estábamos peleando en mi caso. No quiero hablar más de eso porque voy a hablar en caliente".

"El tema de las amarillas o expulsiones, Jorge (Almirón) creo que esta vez no le dijo nada, solamente estaba eufórico por seguir el partido, no lo insultó en ningún momento ni nada. Lamentablemente estamos recibiendo todas estas cosas en contra que no nos están gustando, pero no quiero hablar de más", cerró Amor.

Te puede interesar: DT de Limache deja feroz palo a Jorge Almirón y los árbitros tras caer ante Coquimbo: "El técnico de Colo Colo..."