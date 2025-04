¿Acusa persecución? Javier Correa pierde la paciencia y carga sin filtro contra la Conmebol

El partido de Colo Colo y Racing en Copa Libertadores dejó más de una polémica, pues el arbitraje no dejó a nadie satisfecho. En ese sentido, Javier Correa no tuvo filtro para exponer todo su malestar por la situación, apuntando directamente a la Conmebol.

"Para nosotros eran dos amarillas. Ellos podían pegar gratis. Uno reclama y se pone loco porque sabe que le están perjudicando el trabajo (...) te ponen árbitros así y te la tienes que aguantar…", comenzó diciendo tras el partido.

Sobre la Conmebol, el argentino afirmó que "si mueren dos personas no se puede jugar a la pelota. Si ellos sabían, no se puede jugar. (Sancionarnos) es la más fácil. La Conmebol siempre hace la más fácil. Volvemos a jugar si quieren. Pero no nos pueden quitar los puntos porque sí".

Javier Correa pierde la paciencia con la Conmebol.

Finalmente, y sobre la misma situación vivida ante Fortaleza, el atacante reveló que "el viernes (día después de los hechos) ninguno tenía ganas de hacer nada. No es normal que vengas a la cancha y te maten a tu hijo. La gente que no tenga entrada que no venga porque perjudica a los otros".

Es así como Javier Correa perdió la paciencia con la Conmebol y le lanzó todos sus dardos sin ningún filtro, todo eso después de que el árbitro del encuentro estuviera notoriamente cargado a favor de Racing.

