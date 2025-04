No se esconde: Arturo Vidal se refiere a la promesa que no pudo cumplir con Colo Colo

Arturo Vidal tenía mucha ilusión de derrotar a Racing en la Copa Libertadores, pero también de hacerlo con un gol suyo. En ese sentido, el "King" no se escondió y se refirió a la promesa que había dejado en la previa.

"Sí, no tuve ninguna chance. A mí ahora en los córner, en las pelotas paradas, me marcan mucho, me cuesta más. Pero bueno, quedo con esa deuda. Me gusta ponerme metas y ojalá en los próximos partidos pueda marcar", señaló Vidal después del amargo empate.

Sobre el partido, el "King" señaló que "en un lateral nos hacen un gol. Entonces creo que eso no era algo futbolístico, pero nos gustaría haber tenido más partidos en el cuerpo. Tenemos 10 partidos y ellos tienen 20 y se ve que físicamente están muy bien".

Arturo Vidal no pudo anotarle a Racing como había prometido.

De todas formas el volante del Cacique no pierde la fe para lo que se viene. "Seguiremos peleando, tenemos nueve puntos para seguir peleando. Espero que se sigan esos 20 minutos, sino vamos a ir pelear los nueve puntos que quedan", dijo para concluir.

De ahora en más, Arturo Vidal y compañía tendrán que enfocarse en lo que serán los próximos partidos del Campeonato Nacional para luego visitar a Fortaleza en Brasil, partido que deben ganar sí o sí para seguir con chances en la Libertadores.

