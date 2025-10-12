Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país

Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Por: Catalina Martínez

En un escenario electoral fuertemente polarizado, la candidata oficialista Jeannette Jara salió al paso de las críticas de sus adversarios y reivindicó la gestión del país. En una declaración recogida por La Tercera, la postulante descartó de manera tajante lo que calificó como un intento de imponer la idea de que Chile se está cayendo a pedazos” y que justificaría la necesidad de un “gobierno de emergencia”.

“Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos, eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”, sentenció la abanderada. “Chile enfrenta desafíos, pero es un país con instituciones sólidas, estabilidad y una ciudadanía que no quiere retroceder en derechos”, aseguró. 

Durante la presentación de su biografía, la militante del Partido Comunista, se refirió a distintos temas relacionados con su historia personal y política. El texto repasa su infancia en la población El Cortijo, su experiencia como dirigente estudiantil y su temprana adhesión al PC, además de relatar los pasajes más complejos que ha enfrentado dentro de la colectividad.

Jara admitió que en el pasado enfrentó cuestionamientos desde su propio sector, donde algunos la acusaron de carecer de “pureza ideológica”. Sin embargo, afirmó que esas diferencias ya fueron superadas. “He sido consecuente con mis convicciones. A veces cuesta más abrirse camino cuando no vienes del poder ni de los apellidos de siempre, pero esa es precisamente mi fortaleza”, sinceró. 

Criticó a Kast

En medio de su intervención, la candidata también aludió al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien las encuestas posicionan como su principal competidor. Jara advirtió que el proyecto que impulsa el exdiputado constituye un riesgo para las libertades individuales y el sistema democrático.

En sus discursos ya se instala una deriva autoritaria. Propuestas como un estado de excepción permanente o la limitación de derechos civiles son preocupantes”, sentenció. En ese sentido, expresó que uno de los desafíos de su candidatura es “mostrar que se puede gobernar con firmeza, pero sin miedo, sin persecuciones ni retrocesos democráticos”.

¿Qué opinas de las encuestas? 

Al ser preguntada por los sondeos que la muestran en un empate técnico con Kast, Jara sostuvo que no basa su estrategia en las encuestas. “Las encuestas no votan. En las primarias también decían que no tenía opción y ganamos con un 60 %. Esta elección se definirá en las urnas, no en las percepciones”, sentenció. 

Si bien su postulación encarna la continuidad del oficialismo, Jara procuró diferenciarse del gobierno de Gabriel Boric. La candidata afirmó que, de llegar a La Moneda, impulsará una nueva etapa política, centrada en reformas alcanzables y respaldadas por amplias mayorías.

Mi candidatura no es de continuidad, sino de renovación. Tenemos que gobernar con pragmatismo, pero sin renunciar a los cambios estructurales que Chile necesita”, sostuvo Jeannette Jara.

