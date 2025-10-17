“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos

Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

Por: Catalina Martínez

Bajo un aire de fervor popular, los hinchas y socios de Colo Colo se reunieron en el centro de Santiago para dar vida a la actividad Colocolinos por Jeannette Jara, un encuentro que mezcló fútbol, política y pertenencia social.

Entre cánticos y un ambiente de camaradería, más de 200 colocolinos y colocolinas dieron la bienvenida a la candidata, quien fue obsequiada con una camiseta alusiva al centenario del club y una carta con propuestas y reflexiones sobre el futuro del deporte en Chile.

En la misiva, los participantes cuestionaron el sistema de sociedades anónimas deportivas, sosteniendo que ha “desplazado a las bases sociales, a los socios e hinchas, de la gestión y decisión del futuro de nuestros clubes”.

El documento además instó a recuperar el legado de David Arellano y a reivindicar los valores que dieron origen a Colo Colo: “Recordar a los rebeldes de 1925 y a los millones que luchan por un país más justo”.

Las emotivas palabras de Jeannette Jara 

Ante los asistentes, Jeannette Jara reivindicó el poder del deporte como un puente entre realidades distintas, capaz de unir a las personas y reconstruir la comunidad en una sociedad atravesada por la desigualdad.

Jara evocó además el doloroso episodio de abril, cuando dos hinchas colocolinos perdieron la vida en el marco de la Copa Libertadores. “Es un dolor que no hay que olvidarlo nunca. Nosotros debemos tener siempre memoria”, sostuvo.

La candidata subrayó que el deporte no puede separarse de las demás dimensiones del bienestar. En esa línea, lo vinculó con el derecho a una vida digna que incluya acceso a salud, energía y sueldos justo. “El futuro que se viene tiene mucha esperanza”, expresó. 

En la misma línea, la abanderada del oficialismo instó a recuperar el espíritu de los clubes de barrio y a ampliar las oportunidades deportivas en zonas rurales y urbanas. “Los niños y niñas necesitan implementación y lugares donde jugar y sentirse parte”afirmó. 

“La comunidad nos permitirá revertir los temores y el individualismo que hoy nos dividen. Este encuentro demuestra que la esperanza también se construye desde la cancha”, cerró Jara.

