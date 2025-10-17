Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"

esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Por: Fabián Marambio

La incertidumbre por el futuro de Arturo Vidal sigue creciendo en el Monumental. El volante dejó entrever que podría no continuar en Colo Colo y generó reacciones en todo el entorno albo. Uno de los primeros en referirse fue Esteban Paredes, histórico goleador del club que entregó su visión sobre el tema.

En conversación exclusiva con Grupo Periscopio, el exdelantero señaló que "él lo dijo, es muy competitivo. Por algo vino a Colo Colo, porque quería jugar y ganar la Copa Libertadores, o si es Sudamericana también. No lo dice de una forma soberbia, pero al pensar 'voy a jugar solo torneo nacional y Copa Chile' debe decir 'yo vine para otras cosas'".

Esteban Paredes es claro sobre el futuro del "King"

Consultado por una eventual permanencia del “King” para 2026, Paredes no dudó. "Ahí tienen que opinar los hinchas, el cuerpo técnico y la dirigencia. Yo soy amigo de él y siempre he dicho que es el mejor de la historia de Chile, uno de los más grandes que hemos tenido. Obviamente hay que respetar la decisión que tome".

Esteban Paredes habla del futuro de Arturo Vidal.
Esteban Paredes no tiene dudas sobre el futuro de Vidal en el Cacique.

¿De qué depende el futuro de Arturo Vidal?

Recordar que Vidal no confirmó su estadía en Macul para 2026 a pesar de tener contrato vigente. La situación actual del Cacique, que lo tiene sin torneos internacionales para la próxima temporada, podría generar la salida anticipada del volante.

Es por eso que habrá que esperar hasta final de año para ver qué pasa con su situación, pues estaría dependiendo de cómo finaliza la temporada para el club. Lo cierto es que también será importante el acuerdo que alcance con la dirigencia, porque tiene contrato hasta finales de 2026.

