“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC

La abanderada presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, instó este martes 26 de agosto a su equipo de campaña a mantener el foco. Desde Punta Arenas, la candidata subrayó la necesidad de “concentración” tras las declaraciones emitidas por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

Por lo mismo, a la candidata se le preguntó por el malestar que se generó en su equipo luego de que Carmona criticara al exministro Mario Marcel. Ese episodio enfrentó a Bárbara Figueroa con Ricardo Lagos Weber y dejó los ánimos bastante agitados dentro del comando.

Al respecto de la controversia, la carta oficialista tuvo que pronunciarse, afirmando que los esfuerzos en este momento “los tenemos que concentrar en dar respuesta a los problemas que Chile tiene”.

"Ese por lo menos es mi énfasis y, si es necesario que lo tenga que hacer presente nuevamente, apenas vuelva de esta semana de gira Santiago voy a tener que hacer un esfuerzo necesario“, enfatizó.

Hizo duro llamado a su comando

Por otro lado, le consultaron si hará un llamado al orden directamente a Lautaro Carmona y a su propio partido. Frente a eso, la militante del PC aclaró que “acá somos todos adultos, estoy concentrada en otros temas. Cada uno es responsable de sus dichos... Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, pero el punto es si son oportunas o no. Y si son las vías más adecuadas o no".

Ya en un plano más directo, sentenció: “Cada uno de los que están opinando, para un lado y para el otro, son todos adultos, gente con harta experiencia. Yo les pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está entre nosotros, está al frente. Entonces, yo lo que haría es pedir esa concentración".

Al final, Jeannette Jara hizo hincapié en que cada persona debe hacerse cargo de lo que dice, puntualizando que “yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser la presidenta de Chile y dar soluciones".