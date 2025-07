¡Cruzaron fuertes recados! El desafiante encontrón entre Johannes Kaiser y el presidente del PC

Durante las últimas horas se vivió un tenso encontrón entre Johannes Kaiser y presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona. Tras el palabreo ambos amenazaron con acciones judiciales. En concreto el problema se dio luego de que Kaiser dijera en una entrevista con Tomás Mosciatti que apoyaría un nuevo pronunciamiento militar.

En dicha entrevista trasmitida por Mega el candidato presidencial de extrema derecha mencionó que “sin duda” apoyaría un nuevo “pronunciamiento militar” en el país, “si se dieran las mismas circunstancias” que en 1973. Afirmó que lo haría “con todas las consecuencias” que implique. Carmona recordó las palabras del diputado durante el discurso que ofreció en el aniversario del PC, celebrado el domingo en el Teatro Caupolicán.

¿Qué se dijeron Kaiser y el presidente del PC?

Allí el timonel advirtió que “se ha desatado una peligrosa operación anticomunista”, a raíz de la irrupción de Jeannette Jara como candidata de todo el oficialismo en la carrera presidencial. En ese sentido, apuntó directamente a Kaiser: “Ahí está el candidato negacionista que desafiante reivindica la dictadura con sus crímenes de lesa humanidad incluidos. Kaiser sabe lo que dice. Y sabe lo que fue e implicó para Chile el golpe en todos sus aspectos: terrorismo de Estado, atropello sistemático de los derechos humanos, hambre y miseria generalizada en el país y por muchos años”, manifestó.

“Kaiser ha expresado públicamente que está de acuerdo con un nuevo golpe de Estado incluyendo las peores consecuencias genocidas para exterminar a fuerzas políticas por el solo delito de pensar distinto. Él no trepidaría en perseguir e ilegalizar a los comunistas (...) Pretenden una campaña del terror que debemos desactivar a través de una perseverante batalla de ideas”, agregó, según recogió El Siglo.

Luego, Carmona envió un recado al libertario: “Debe asumir lo que ha dicho. Ha amenazado de todo lo que hemos descrito. Y ante eso, en derecho, en la ética, debe responder. Un colectivo de abogados estudia una presentación si es necesario”. Además Kaiser acusó recibo de la advertencia y respondió a través de su podcast en redes sociales, donde partió descartando que haya incitado un golpe: “Yo no he llamado a la violencia, no he llamado a un golpe de Estado”.

En ese contexto, avisó que tomará acciones contra Carmona y todos quienes, a su juicio, lo han sacado de contexto. “Yo hago responsable personalmente y voy a perseguir las responsabilidades penales y también las indemnizaciones civiles que correspondan de las personas que están diciendo que yo habría incitado a un golpe de Estado. Nos vamos a ver en tribunales", advirtió.

Luego, envió directo mensaje al líder del PC: “En segundo lugar, yo no he justificado jamás los crímenes, señor Lautaro Carmona, y espero que usted pueda encontrar esa parte, que la va a necesitar en juicio”. En el mismo sentido, aseguró que él y su equipo están analizando todas las declaraciones y dijo que teme terminar como Jaime Guzmán. “Van a tener que ir a responder ahí por sus mentiras y, entre otras cosas, por estar generando un ambiente que puede terminar con mi persona en la misma situación en que terminó Jaime Guzmán, que fue asesinado”, lanzó.

