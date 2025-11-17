“No quiero que a la gente se la sigan jodiendo”: El contundente descargo de Jara tras su victoria en la primera vuelta

Tras imponerse en las Elecciones 2025, la candidata presidencial Jeannette Jara asistió al matinal de CHV, donde abordó el desafío que enfrenta ahora de cara a la segunda vuelta.

“Hoy ganamos una primera vuelta y estoy contenta por eso, es una buena razón para estar contenta, porque en nuestro país y en el mundo la ultraderecha ha tenido avance”, partió expresando la abanderada del oficialismo.

Dentro de esa misma línea, sostuvo: “Eso hay que mirarlo no sólo el que ellos tengan una estrategia, sino qué es lo que nosotros podemos mejorar. Hay mucho espacio de mejora como sector y como candidata”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Más adelante, la periodista Andrea Arístegui quiso apuntar a su discurso de anoche. “La veíamos ayer en su discurso y decía que iba a tomar ideas de otros candidatos, que iba a recoger el plan de Franco Parisi respecto a devolver el IVA de los medicamentos o lo de Matthei respecto a terminar con la lista de espera oncológica. Algunos dicen que esa es una estrategia política”, planteó la comunicadora.

El dardo Kast y su asesor

“A veces me llama la atención, porque lo de los medicamentos yo lo había mencionado mucho antes en un debate ¿Qué más justo que los medicamentos no tengan IVA?”, cuestionó la militante del Partido Comunista.

“Y me preocupa, porque aquí hay cosas que no se dicen, pero por ejemplo, el asesor económico de Kast es el que estuvo metido en toda la colusión de las farmacias. ¿Cómo nadie lo dice o se lo pregunta? Es complejo. Que la gente lo sepa: la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast y yo no quiero que a la gente se la sigan jodiendo”, manifestó.

Ya entrada en el tema, Jeannette Jara criticó directamente a su contendiente en el balotaje: “Lo que hace Kast es ponerse detrás de un vidrio blindado, ponerse muy serio y hacerle creer a la gente que su vida está en riesgo”.

“Sería bueno que viniera (al matinal de CHV) y que participe de los debates, porque la gente tiene que saber lo que los candidatos piensan. Esto no se trata de poner banderas y un vidrio blindado imitando a Trump”, cerró la candidata.