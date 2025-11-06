¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo

Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

Maximiliano Falcón dejó un recuerdo imborrable en Colo Colo, pues tenía todo para convertirse en un ídolo generacional. Sin embargo, el defensor se acabó marchando por la puerta de atrás, aunque su agente no le hace el quite a un posible regreso en algún momento.

Ahora, el charrúa juega en el Inter de Miami junto a Lionel Messi y otras estrellas de categoría, club donde tiene contrato hasta 2028. Bajo este contexto, Gerardo Arias, agente del "Peluca", conversó con Radio Cooperativa y evaluó la posibilidad de verlo otra vez en el Estadio Monumental.

Maximiliano Falcón no llegará a Colo Colo, por ahora...

“Él tiene contrato con Inter Miami, lo compró Inter Miami y conmigo de Colo Colo no habló nadie. Él es hincha de Colo Colo y ama a la hinchada de Colo Colo, siempre va a querer volver, pero lo compró Inter Miami y hace diez meses está ahí, hay que bajar la pelota, es todo periodismo. No hay nada concreto", dijo Arias en la emisora antes mencionada.

Agente de Maximiliano Falcón no descarta su regreso a Macul.
Falcón no volverá al Cacique en el corto plazo.

El "Peluca" es feliz en Miami

Sobre su estadía en la MLS, el representante añadió que "está contento, Messi, Suárez y toda la banda lo tiene muy contento, muy cuidado. Desde que llegó se integró y jugó todos los partidos de titular, ahora están en la final, me extraña que juegan una final el sábado y salga todo esto, pero ya sabemos como es esto".

Así las cosas, en el corto plazo será imposible ver al uruguayo nuevamente en el Cacique. Sin embargo, para finales de 2028, cuando finalice su contrato y ya con 31 años, no está descartada su posible vuelta al Cacique.

