“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

En medio del pulso geopolítico que rodea el futuro del cable submarino que pretende unir a Chile con China, el senador Iván Moreira (UDI) advirtió que el país se enfrenta a una decisión estratégica de alto impacto internacional que recaerá sobre los hombros del presidente electo, José Antonio Kast.

Desde su mirada, el verdadero dilema no está en elegir un bando, sino en administrar con cautela una relación clave con el principal socio asiático, mientras se resguarda, al mismo tiempo, el vínculo político y estratégico con Estados Unidos.

¿Falta de transparencia?

Al respecto, en conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario cuestionó la manera en que la iniciativa se ha manejado desde la actual administración. “Este tema se abordó mal de parte de este gobierno. Con contradicciones, con errores; errores que uno podría decir que aquí no se ha dicho la verdad”, sentenció.

En su intervención, Moreira puso el acento en una cadena de decisiones administrativas que —según planteó— se tomaron sin la debida claridad pública, aludiendo a autorizaciones que fueron concedidas y anuladas en cuestión de horas. Un manejo que, a su juicio, terminó erosionando la credibilidad y la posición internacional de Chile.

“En el gobierno del presidente Piñera, en el año 2019, esto no tuvo mucho trámite. Ahora, en tan poco tiempo, cuando ya se está acabando el gobierno, se quiere aprobar un proyecto express“, cuestionó.

El Gobierno entrante de Kast y una decisión clave

Bajo ese contexto de “apuro” en cuanto al proyecto, y de cara al cambio de mando del 11 de marzo, el senador proyectó el escenario internacional que, según su análisis, encontrará el próximo gobierno de José Antonio Kast al instalarse en Palacio de La Moneda.

En ese marco, planteó que la política exterior deberá moverse con extremo cuidado: sin descuidar el fortalecimiento del vínculo con Washington, pero evitando, al mismo tiempo, una señal de distanciamiento que pueda tensionar la relación con Beijing.

“China no nos dio la espalda nunca durante 30 años. Invirtió, confió en Chile y es nuestro principal socio comercial. Entonces aquí no es llegar y dar vuelta la espalda”, sostuvo, recalcando además que Estados Unidos “olvidó a Latinoamérica” por décadas, mientras que China avanzó con fuerza a través de inversiones estratégicas.

Dentro de ese marco, se refirió a la próxima cumbre encabezada por Donald Trump, a la cual asistirá Kast, calificandola como “una oportunidad para que el presidente Kast pueda buscar una bilateral con el presidente de Estados Unidos y debiera buscarse armoniosamente una solución a este conflicto que se ha generado”.

Según planteó al citado medio, será el nuevo mandatario quien deba ponderar con cuidado los antecedentes políticos, estratégicos y tecnológicos para “buscar el equilibrio entre ambas relaciones”.

