¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

A menos de un mes de su investidura y en medio de un clima de tensión diplomática por la reciente sanción estadounidense a tres funcionarios públicos chilenos, el presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que partirá a Miami para participar de una cumbre encabezada por Donald Trump.

Se trata de la Cumbre Shield of the Americas, evento que se realizará el próximo 7 de marzo, a tan solo cuatro días del cambio de mando, y para el cual el futuro mandatario habría recibido una invitación del Gobierno de Estados Unidos, según informó la Oficina del Presidente Electo (OPE) en un comunicado.

¿De qué se trata esta cumbre?

De acuerdo con lo recogido por La Cuarta, en la instancia se discutirá, “entre otras materias, el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En cuanto a las temáticas que el líder de ultraderecha espera abordar en el encuentro, el texto de la OPE detalló: “Una de las materias de máximo interés que se quiere discutir es sobre inmigración ilegal masiva y el nuevo contexto que se presenta hoy en Venezuela, como una oportunidad para el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile".

Acompañado de Francisco Pérez Mackenna, su futuro canciller, Kast llegará el próximo 7 de marzo hasta el Trump National Doral Miami, en Florida, en donde se encontrará tanto con el mandatario estadounidense como con otros líderes internacionales.

Tensión diplomática y alertas por “besamanos político”

Cabe destacar, que el anuncio del viaje del presidente electo se hizo apenas unos días después de que estallara la polémica por la sanción de Estados Unidos contra Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

Bajo la acusación de “socavar la seguridad regional”, el país norteamericano justificó la revocación de las visas de los tres funcionarios del actual Gobierno. Según dejó entrever más tarde el ministro Muñoz, la controvertida decisión se habría tomado por un proyecto de cable de fibra óptica que pretende conectar Valparaíso con Hong Kong.

A raíz de este panorama, el excanciller Ignacio Walker dejó caer una potente advertencia respecto a la eventual visita de Kast a la cumbre liderada por el gobierno trumpista tras la reciente sanción. “¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a mostrar la cartilla”, lanzó de entrada en conversación con Radio Infinita.

A juicio del exjefe de la diplomacia, el presidente electo deberá resolver si defiende los intereses chilenos desde una posición soberana e independiente, o si la cita termina reflejando una actitud de servilismo frente a la agenda exterior de Estados Unidos.

"Está con los chinos o con nosotros"

Recalcando que la resolución supondrá un factor clave para la nueva administración, Walker sentenció sobre el encuentro: “Esto se puede transformar en un besamanos a Donald Trump y su política exterior, que vela por el interés nacional de Estados Unidos”.

Y no solo eso, sino que advirtió una incoherencia de fondo en el debate, al plantear que una economía abierta como la chilena no está en condiciones de excluir inversiones foráneas. Recalcó además, que dentro de la evaluación del proyecto chino aún se encuentra pendiente un informe de las Fuerzas Armadas de Chile.

A modo de conclusión, planteó que el gobierno entrante de José Antonio Kast ya estaría recibiendo una señal tácita del gobierno nortemaricano. “[Nos dice] Mire, este hemisferio, es mi zona de influencia y usted tendrá que ver y definirse con quién está, si está con los chinos o está con nosotros”, cerró el excanciller.

Te puede interesar: ¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de Estados Unidos a funcionarios