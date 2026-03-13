¡Continúa la polémica! Irán responde y cuestiona a Donald Trump por Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina, donde faltan menos de 100 días para la realización de la competencia en el norte de nuestro continente, donde los países organizadores en esta oportunidad serán Estados Unidos, México y Canadá.

Pero actualmente, la realización de la cita mundialista está con muchas dudas y críticas, ya que dos de los países organizadores están teniendo serios problemas de seguridad. El primer México, tiene una fuerte y complicada lucha contra el narcotráfico, mientras que por otro lado Estados Unidos, está participando activamente de una guerra junto a Israel en contra de Irán.

Con respecto a esto último, hay que recordar que Irán es uno de los países que está clasificado al Mundial 2026, donde en los últimos días debido a esta misma guerra, la selección de aquel país no participaría de la cita planetaria.

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En los últimos días, la selección de Irán a través de su Ministro de Deportes habría avisado que no participarían del Mundial 2026 debido a la guerra contra Estados Unidos e Israel. Sumado a esto, el presidente Donald Trump, habría señalado que no podría asegurar su seguridad en caso de que asistan a la competición.

La firme respuesta de Irán a Donald Trump

Tras estas palabras del Presidente de Estados Unidos, la selección de Irán le respondió poniendo en duda la capacidad del país norteamericano para realizar una Copa del Mundo si no puede garantizar la seguridad de sus participantes. "El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de 'anfitrión' pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial".

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