VIDEO | ¿Podría no jugarse? Las dudas sobre la realización de la Finallisima

Una de las competencias que mágicamente regresó por parte de la FIFA luego que la selección Argentina comenzara a ganar torneos internacionales es el caso de la Finallisima, partido que enfrenta al Campeón de la Copa América ante el Campeón de la Eurocopa.

Para esta instancia, las selecciones que se enfrentarán por este trofeo son los casos de Argentina y España. Donde en un principio el encuentro se disputaría en Qatar, pero tras la guerra que está azotando al medio oriente esta opción fue cancelada.

Sumado a esto, la realización de la Finallisima corre contra el tiempo, ya que este mes es el único disponible en el calendario de ambas selecciones para disputarla, pensando además que faltan menos de 100 días para el Mundial 2026.

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Tras la guerra que está ocurriendo actualmente en medio oriente, la Finallisima entre Argentina y España se quedó sin sede, ya que se iba a disputar en Qatar. Desde la federación europea pusieron como opción disputar el partido en el Santiago Bernabéu de Madrid, pero desde la albiceleste quieren que el partido se juegue en el estadio Monumental de River Plate.

El partido podría simplemente cancelarse

Pero tras la insistensia de ambas federaciones en disputar el encuentro en su país, se está llegando a un callejón sin salida, donde la cancelación del encuentro se hace cada vez más visible. Según la información de los medios del otro lado de la cordillera, la selección Argentina no quiere ir a España y si los obligan a eso, prefieren suspender el encuentro.

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