¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo

Durante la noche del domingo, un joven de 22 años fue asesinado en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Las autoridades ya iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

Según antecedentes proporcionados por la Fiscalía, el homicidio tuvo lugar aproximadamente a las 21:45 horas en la intersección de La Vara con Panamericana, hasta donde la víctima había arribado minutos antes acompañada de un amigo en un automóvil.

Al respecto, la fiscal ECOH, Claudia España, informó que en ese momento "aparecen cuatro sujetos y uno de ellos comienza a disparar reiteradamente, hiriéndolo en la cabeza con uno de estos disparos. Fue socorrido por su amigo y trasladado al Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, donde fallece".

"Según información de vecinos preliminar, venía a reunirse con una persona, y al momento de descender es interceptado por los sujetos y uno de ellos lo apunta, lo hiere y finalmente le da muerte", señaló la persecutora.

Luego, relató que "los vecinos escucharon múltiples disparos. Fue el disparo de la cabeza el que le ocasionó la muerte". En esa misma línea, la fiscal señaló que los atacantes "habrían llegado a pie y uno de ellos habría disparado directamente en contra de la víctima".

Posible relación con desaparición de Krishna Aguilera

Teniendo en cuenta que el crimen se produjo en el mismo lugar donde había sido arrestado el único sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera, España señaló que las primeras diligencias ya están en curso y que los resultados podrían arrojar información positiva o negativa acerca de una eventual conexión entre los hechos ocurridos en San Bernardo.

En estos momentos, el personal del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en las pericias del caso, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).