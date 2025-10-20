¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

En medio de una reciente transmisión del matinal Mucho Gusto de Mega, la periodista Marianne Schmidt le hizo una fuerte pregunta a Cristal Aguilera, hermana de Krishna, la joven de 19 años que lleva 16 días desaparecida.

“Voy a hacer una pregunta bien sincera y delicada. ¿Tú crees que tu hermana está viva o está muerta?”, lanzó la comunicadora. “Mi hermana está muerta, mi hermana no está viva, está muerta. Lo que hizo este hombre fue hacer desaparecer su cuerpo, porque lamentablemente sin cuerpo no hay delito”, contestó Cristal sin dudarlo.

Después de sus impactantes palabras en el set, la joven fue enfática al afirmar que Juan “Guatón” Beltrán —principal sospechoso del caso y hoy bajo prisión preventiva— cometió un grave error al meterse con su familia.

“Toqué muchas puertas y tengo apoyo de muchas personas”, aseguró Cristal, juramentando frente a las cámaras del programa que llegará hasta las últimas instancias para hacer justicia por su hermana Krishna.

Luego, Schmidt llevó su duda un poco más allá y cuestionó: “Ya que conoces tan bien a Juan Beltrán... ¿Hay antecedentes de otros casos similares del pasado de él que te lleven afirmar que tu hermana está muerta?“.

“La verdad es que estos hombres traban así cuando les hacen quitadas. Su venganza es de muerte. No pueden dejar viva a una persona que tiene mucha información, porque eso les perjudica mucho a ellos”, concluyó la hermana mayor.

El “error” de Krishna Aguilera

Recordemos que, durante su aparición del viernes en Mucho Gusto, Cristal Aguilera fue interrogada sobre el “error” que su hermana habría cometido y que, según su testimonio, marcó un giro en la conducta de Juan Beltrán hacia Krishna.

Según el relato de la mujer, el hecho salió a la luz cuando dos adultos agredieron a Krishna y le arrebataron su teléfono celular. Tras el incidente, la joven, herida y alterada, acudió a su hermana para contarle lo sucedido y pedirle que se mudaran de casa.

“Ese día, llorando, me dijo que ella había ‘vendido a Beltrán’ para que le quitaran plata”, reveló. “Ella llega a la casa y me dice llorando que tenemos que irnos, que ella teme por su vida. Yo me demoré una semana en irnos”, afirmó Crista.