¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Jugador Everton narra invasión de hinchas.

Jugador de Everton relata invasión de hinchas al partido con la UC: "le pegaron a mujeres"
Alejandro Tabilo cae ante Aelxander Bublik.

Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena
Felipe Mora y su situación en la MLS.

¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U
U de Conce y amenazas de hinchas de Colo Colo.

Jugador de U. de Concepción cuenta las amenazas que recibió de hinchas de Colo Colo
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo
DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile.

No lo olvidarán: DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile tras ganar el Mundial Sub 20

En medio de una reciente transmisión del matinal Mucho Gusto de Mega, la periodista Marianne Schmidt le hizo una fuerte pregunta a Cristal Aguilera, hermana de Krishna, la joven de 19 años que lleva 16 días desaparecida

“Voy a hacer una pregunta bien sincera y delicada. ¿Tú crees que tu hermana está viva o está muerta?”, lanzó la comunicadora. “Mi hermana está muerta, mi hermana no está viva, está muerta. Lo que hizo este hombre fue hacer desaparecer su cuerpo, porque lamentablemente sin cuerpo no hay delito”, contestó Cristal sin dudarlo. 

Después de sus impactantes palabras en el set, la joven fue enfática al afirmar que Juan “Guatón” Beltrán —principal sospechoso del caso y hoy bajo prisión preventiva— cometió un grave error al meterse con su familia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional     

Toqué muchas puertas y tengo apoyo de muchas personas”, aseguró Cristal, juramentando frente a las cámaras del programa que llegará hasta las últimas instancias para hacer justicia por su hermana Krishna. 

Luego, Schmidt llevó su duda un poco más allá y cuestionó: “Ya que conoces tan bien a Juan Beltrán... ¿Hay antecedentes de otros casos similares del pasado de él que te lleven afirmar que tu hermana está muerta?“.

“La verdad es que estos hombres traban así cuando les hacen quitadas. Su venganza es de muerte. No pueden dejar viva a una persona que tiene mucha información, porque eso les perjudica mucho a ellos”, concluyó la hermana mayor. 

El “error” de Krishna Aguilera 

Recordemos que, durante su aparición del viernes en Mucho Gusto, Cristal Aguilera fue interrogada sobre el “error” que su hermana habría cometido y que, según su testimonio, marcó un giro en la conducta de Juan Beltrán hacia Krishna.

Según el relato de la mujer, el hecho salió a la luz cuando dos adultos agredieron a Krishna y le arrebataron su teléfono celular. Tras el incidente, la joven, herida y alterada, acudió a su hermana para contarle lo sucedido y pedirle que se mudaran de casa.

“Ese día, llorando, me dijo que ella había ‘vendido a Beltrán’ para que le quitaran plata”, reveló. “Ella llega a la casa y me dice llorando que tenemos que irnos, que ella teme por su vida. Yo me demoré una semana en irnos”, afirmó Crista.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Jugador Everton narra invasión de hinchas.

Jugador de Everton relata invasión de hinchas al partido con la UC: "le pegaron a mujeres"
Alejandro Tabilo cae ante Aelxander Bublik.

Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena
Felipe Mora y su situación en la MLS.

¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U
U de Conce y amenazas de hinchas de Colo Colo.

Jugador de U. de Concepción cuenta las amenazas que recibió de hinchas de Colo Colo
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo
DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile.

No lo olvidarán: DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile tras ganar el Mundial Sub 20
Verstappen gana en Estados Unidos y Piastri responde

¿Habrá remontada?: Verstappen gana el GP de Estados Unidos y Piastri responde sin miedo
Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana

Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"
Barristas de Everton golpean a jugadores y guardias

Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto
Arturo Vidal rompe el silencio por la Kings League

Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."
Hinchas de Lanús calientan duelo contra la U

No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana
Hinchas de Colo Colo estallan contra Cristián Zavala

Hinchas de Colo Colo explotan contra Cristián Zavala en derrota ante Coquimbo Unido: "Jugador de equipo chico"
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral