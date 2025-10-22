“Ni Harry Potter tiene estas entradas”: Influencer mexicano quedó alucinado con Santiago

Por: Catalina Martínez

El creador de contenido mexicano Adrian Dingler (@dingler_adrian) causó sensación en redes sociales con un video viral. En la grabación, el turista dejó ver todo su asombro mientras recorría la capital de nuestro país. 

Con más de 2,5 millones de reproducciones, el registro muestra a Dingler calificando a Santiago como “la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”, destacando sus niveles de modernidad, seguridad e infraestructura. “Yo nunca he ido a Europa, pero pienso que esto no está nada alejado”, expresó el joven.  

Las maravillas de Santiago

Su primera impresión la marcó el Metro de Santiago. El influencer recorrió estaciones como Tobalaba y exploró la conexión con el moderno Mercado Urbano Tobalaba (MUT). “Ni Harry Potter tiene estas entradas”, afirmó. 

En esa misma línea, elogió la tarjeta Bip! y la sensación de seguridad. “Me gusta que el metro sea tan seguro. Es muy seguro andar. Me encanta, no se siente nada la inseguridad. Es espectacular esta ciudad”, comentó. 

Dingler también se mostró sorprendido por la presencia de marcas tecnológicas como Tesla y por la flota de buses eléctricos que circulan por Santiago, asegurando que la ciudad le evocó el ambiente de urbes estadounidenses. “Si alguien me ve, me dice ‘tú estás en Manhattan’. Hay buses eléctricos y no hay ni ruido en la ciudad”, detalló. 

Luego, pasó a destacar la planificación urbana de nuestra metrópoli. “Algo interesante en la ciudad es que entre edificio y edificio dejan espacio”, comentó, valorando las amplias veredas y el orden arquitectónico. “En México deberían hacer algo por el estilo. Se ve espantoso”, agregó.

El influencer cerró su recorrido con broche de oro, dándose el gusto de probar la gastronomía chilena. En la Fuente Alemana saboreó un churrasco italiano, que no dudó en describir como “el mejor sándwich del mundo”.

