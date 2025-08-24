"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso

En los últimos días se viralizó un video en el que un grupo de ciudadanos venezolanos aparece realizando una fiesta de revelación de género en las cercanías del embalse El Yeso, en el Cajón del Maipo.

El registro, difundido por la propia pareja y viralizado en redes sociales, generó una ola de críticas por la falta de cuidado hacia el entorno natural. Paralelamente, visitantes del sector captaron imágenes que evidenciaron posibles daños ambientales, al encontrar restos de pintura en aerosol y manchas rosadas sobre la nieve tras la controvertida celebración.

Influencer venezolana se descarga

Frente a la polémica, la influencer venezolana Yosfrans García, instalada en Chile, no dudó en lanzar fuertes comentarios contra sus propios connacionales. Según ella, muchos desconocen la cultura chilena y deben recordar que, al ser extranjeros, les corresponde respetar y adaptarse a las tradiciones locales.

"En mi hogar me enseñaron que en casa ajena hay que dar lo mejor y respetar. Y parece mentira, pero en vez de mejorar, vamos para abajo por estos actos que a todos nos dejan en mal y nos perjudican", escribió en la descripción del video que acumula miles de reacciones y comentarios.

En el video, la creadora de contenido partió diciendo: "Soy venezolana en Chile y yo ya estoy cansada. Estoy hasta aquí, ¿cómo es eso de revelación de género en el embalse El Yeso aquí en Chile? No, es que ustedes se pasan".

"¿Cómo es eso posible, que ustedes en tanto tiempo y tantos años no entiendan que este es otro país, otra cultura? Yo sé que nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a hacer fiestas en los cerros, en los entierros, en las playas, cerrar las calles y nadie dice nada. Pero este es otro país. A ellos les duele su país", descargó.

La joven influencer, concluyó su descargo refiriéndose específicamente a sus compatriotas que tildan a los chilenos de aburridos. En ese sentido, los invitó a que si les gusta vivir en una fiesta eterna y no tener respeto por su entorno, "tomen sus huevadas y se van" (sic).