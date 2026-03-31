VIDEO | ¿Hay que probar más jóvenes? Las críticas al recambio de La Roja de Córdova

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Por: Gonzalo Zamora

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La Roja cerró esta doble fecha FIFA con una dura derrota ante Nueva Zelanda por 4-1, en un nuevo amistoso de la FIFA Series. Este resultado además marca un duro precedente, ya que es la primera vez que el país oceánico vence a una selección de la Conmebol.

Cabe recordar que anteriormente a este duelo, la selección chilena venció por 4-2 a Cabo Verde, en un partido donde el combinado nacional tampoco mostró un buen juego, pero los errores del cuadro africano permitieron anotar los goles.

Pero ahora, el mal juego de La Roja quedó mucho más en evidencia ante una selección mucho más experimentada, por lo que las críticas no se hicieron esperar al mal momento que vive actualmente la selección chilena.

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Tras la dura derrota de La Roja ante Nueva Zelanda en la madrugada de este lunes por 4-1, Nicolás Córdova se llenó de críticas no sólo por el mal resultado, sino por el paupérrimo juego del combinado nacional, junto con sus decisiones al momento de armar el equipo.

¿Dónde está el recambio?

Una de las cosas que se le criticó mucho a Nicolás Córdova tras el último encuentro fueron los jugadores escogidos para estar sobre la cancha, donde si bien se sigue hablando del recambio, este no se está aplicando, tal como lo comentó el periodista Cristián Caamaño. "Refrequemos la selección pero en serio, por ejemplo, ¿Ulloa iba a jugar peor que Suazo o de qué sirve que juegue Maripán ahora?".

Revisa a continuación el análisis del comunicador:

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