Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

La discusión partió por un titular que apareció en sitios como “Diario Sur Noticias”, donde se afirmaba que el INDH cuestionaba la reacción de un conductor que, en medio de una encerrona frustrada en Quilicura, atropelló a uno de los delincuentes para escapar. La historia se apoyaba en un video viral que muestra el momento exacto en que el vehículo embiste al asaltante, instantes después de que este disparara.

Dichas publicaciones afirmaban que el Instituto Nacional de Derechos Humanos habría cuestionado la acción del conductor, atribuyéndole eventuales riesgos para terceros y sugiriendo una presunta defensa del agresor. Sin embargo, esa versión no tenía respaldo, pues no existía ninguna declaración real del instituto que sostuviera esas palabras.

El titular comenzó a circular con rapidez y no tardó en instalarse en las redes sociales. En X, distintas figuras públicas de alto peso político lo replicaron y le sumaron sus propias reacciones. Entre ellas estuvieron Johannes Kaiser, Franco Parisi, Leandro Kunstmann y Gabriel Alemparte, quienes aprovecharon la publicación para lanzar críticas contra el INDH y cuestionar su continuidad.

Como si fuera pólvora, el contenido se propagó en las plataformas digitales y las reacciones se multiplicaron. Así, en pocas horas, el organismo se posicionó entre las principales tendencias en Chile durante la jornada.

INDH desmiente masiva fake news

Cuando la información ya se había expandido por redes y portales, el INDH decidió salir al paso. A través de un comunicado oficial, negó “rotundamente” haberse referido a la encerrona en Quilicura y aclaró que nunca emitió declaraciones sobre ese episodio. Para el organismo, lo que se difundió no era más que información falsa.

En su declaración, la entidad no sólo desmintió la supuesta noticia, sino que amplió la advertencia. Apuntó directamente a la reproducción de contenidos no verificados por parte de medios, autoridades y sitios digitales, una práctica que —según subrayó— erosiona la confianza pública y golpea el corazón del funcionamiento democrático.

Sumado a eso, la revisión de los verificadores puso las cosas en su lugar. Plataformas como Fast Check concluyeron que la información era falsa y que el titular había unido dos elementos distintos: una opinión general previa del INDH y el episodio concreto de Quilicura. Esa mezcla construyó una crítica que, en los hechos, jamás fue formulada.

Cabe destacar, que todo esto pasó en medio de un clima marcado por la discusión sobre seguridad, encerronas, legítima defensa y delincuencia, temas que están muy presentes en la agenda y que hacen que este tipo de contenidos se viralicen más rápido en redes sociales.

