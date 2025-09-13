¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA

Independiente arriesga sanción de la FIFA

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU
Hinchas de Independiente contra la Conmebol

El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."
Gary medel suma nuevas denuncias

Gary Medel en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de acoso sexual que salen a la luz: "Es más que creíble"
Gabriel Boric sobre la llegada de refugiados

“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa
Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis
estudiante es golpeado

Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional

Siguen las malas noticias en Independiente, y es que luego de la drástica sanción por parte de la Conmebol, que decidió eliminarlos de la Copa Sudamericana y darle a Universidad de Chile el pase a cuartos de final, el 'Rojo' acaba de recibir una grave denuncia ante nada más y nada menos que la FIFA.

Resulta que mientras el conjunto argentino comenzaba a dejar atrás la polémica llave ante la U, parece ser que nuevamente se verá enfrentado con otro cuadro del continente en los escritorios, y es que Red Bull Bragantino llevó hasta las oficinas del ente rector del fútbol mundial una polémica operación de Néstor Grindetti y compañía.

Según indicó el diario Olé, el club brasileño intimó a los trasandinos para exigir el pago correspondiente a la carta del defensor Kevin Lomónaco, traspaso que, aparentemente, ni siquiera comenzó a ser saldado, pese a las claras condiciones que establecieron ambos elencos por el jugador de 23 años en un principio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"La institución de Avellaneda decidió comprar el 75% de su pase en 3.000.000 de dólares, a pagar en cuatro cuotas de $750.000 dólares. La primera cuota venció el 30 de junio y los brasileños elevaron un reclamo ante la FIFA para exigir el pago de 350.000 dólares faltantes", profundizó el citado portal informativo.

Solución en mano

Sin embargo, dicho medio también explica que el club de los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames espera resolverlo lo antes posible: "Aguardan que ingrese una suma de dinero correspondiente a la transferencia de Álvaro Angulo a Pumas de México para destinar ese dinero a cancelar la primera cuota del pase de Lomónaco".

Te puede interesar: Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional

NOTAS DESTACADAS

Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU
Hinchas de Independiente contra la Conmebol

El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."
Gary medel suma nuevas denuncias

Gary Medel en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de acoso sexual que salen a la luz: "Es más que creíble"
Gabriel Boric sobre la llegada de refugiados

“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa
Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis
estudiante es golpeado

Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
daniel jadue

¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral
u de chile

¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación