¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA

Siguen las malas noticias en Independiente, y es que luego de la drástica sanción por parte de la Conmebol, que decidió eliminarlos de la Copa Sudamericana y darle a Universidad de Chile el pase a cuartos de final, el 'Rojo' acaba de recibir una grave denuncia ante nada más y nada menos que la FIFA.

Resulta que mientras el conjunto argentino comenzaba a dejar atrás la polémica llave ante la U, parece ser que nuevamente se verá enfrentado con otro cuadro del continente en los escritorios, y es que Red Bull Bragantino llevó hasta las oficinas del ente rector del fútbol mundial una polémica operación de Néstor Grindetti y compañía.

Según indicó el diario Olé, el club brasileño intimó a los trasandinos para exigir el pago correspondiente a la carta del defensor Kevin Lomónaco, traspaso que, aparentemente, ni siquiera comenzó a ser saldado, pese a las claras condiciones que establecieron ambos elencos por el jugador de 23 años en un principio.

"La institución de Avellaneda decidió comprar el 75% de su pase en 3.000.000 de dólares, a pagar en cuatro cuotas de $750.000 dólares. La primera cuota venció el 30 de junio y los brasileños elevaron un reclamo ante la FIFA para exigir el pago de 350.000 dólares faltantes", profundizó el citado portal informativo.

Solución en mano

Sin embargo, dicho medio también explica que el club de los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames espera resolverlo lo antes posible: "Aguardan que ingrese una suma de dinero correspondiente a la transferencia de Álvaro Angulo a Pumas de México para destinar ese dinero a cancelar la primera cuota del pase de Lomónaco".

