2000 trabajadores fueron evacuados: Incendio en Costanera Center moviliza a 150 Bomberos y fuerza reapertura controlada

Durante las primeras horas del viernes, se registró un siniestro en el Mall Costanera Center, ubicado en Providencia. La situación fue atendida por voluntarios de Bomberos de Santiago, quienes lograron contener el fuego de manera oportuna.

Alrededor de las 05:30 de la mañana se dio aviso de un siniestro, luego de que se percibiera una densa nube de humo proveniente de la sucursal de Skechers ubicada en el tercer nivel del edificio. De acuerdo con los antecedentes preliminares proporcionados por Bomberos, el origen de las llamas estaría relacionado con una pantalla corporativa dentro del local.

Luego de la alerta, se desplegó un amplio operativo que convocó a unos 150 bomberos. El contingente acudió rápidamente al Costanera Center para organizarse en el lugar. Cerca de 5 horas se requirieron para que los voluntarios lograran controlar la emergencia.

Cabe destacar, que en medio del operativo fue necesario evacuar a unas 2.000 personas que, a esa hora, cumplían turnos de mantención y trabajos en distintas áreas del centro comercial. Afortunadamente, no se registraron heridos producto del incendio.

Costanera Center reabre sus puertas

Horas más tarde, una vez que el siniestro fue reducido, desde el Costanera Center informaron que volvía a abrir sus puertas al público. Al respecto, Cencosud informó que el mall "se encuentra abierto para la atención al público, exceptuando el nivel 3 donde se encuentra la zona afectada por el incidente de la madrugada".

También precisaron que "no se registran daños en los locales contiguos a la tienda afectada" y afirmaron que se está realizando un ingreso controlado del público, por accesos seguros. Por otro lado, indicaron que la compañía "ya inició una investigación para determinar las causas del incidente".