¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open

Este fin de semana semana se disputó la gran final del Australian Open entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Este partido no sólo dejó ver a los dos mejores jugadores del torneo, sino que además fue una muestra de expresión entre una de las mayores leyendas del tenis mundial, junto a la gran figura actual de la nueva generación.

En un largo y batallado duelo, finalmente Carlos Alcaraz se quedó con el primer Grand Slam del año por parciales de 2-6/6-2/6-3/7-5. Anotándose así por primera vez al Australian Open en su palmarés, donde además pasó a la historia al ser el jugador más joven en lograr levantar los 4 títulos major como gran campeón.

Tras esta gran final, Carlos Alcaraz se asegura su permanencia como número 1 del mundo, mientras que Novak Djokovic tuvo un nuevo asceso en el ranking, donde subió del quinto al tercer lugar mundial, demostrando que continúa compitiendo a un enorme nivel y aún tiene mucho para mostrar y deleitar en los fanáticos.

Todo el esfuerzo se lo llevan los impuestos

Pero más allá del reconocimiento del deporte y la alegría, Carlos Alcaraz se llevó un jugoso premio con su trofeo, el cuál asciende a 2.9 millones de dólares. Pero este premio bajó significativamente tras los impuestos, primero Australia se quedó con el 44,4% del premio, que serían aproximadamente 1.3 millones de dólares, luego, España hizo lo suyo quedándose con un 2.6% extra, lo que serían unos 750 mil dólares, por lo que al final, Alcaraz se quedarán con poco más de 1.5 millones de dólares.

