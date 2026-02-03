Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?

El mercado de fichajes no ha concluido y en U de Chile continúan trabajando en la conformación del plantel de cara a la temporada. En ese sentido, la dirigencia está tramitando una compleja renovación de un jugador que, de no extender su vínculo, se podría marchar gratis.

Se trata de Ignacio Vásquez, futbolista de 19 años y una de las máximas promesas del club. El jugador termina su contrato en abril de este año y podría abandonar gratis la institución, lo que podría ser un golpe importante por todo el potencial que maneja.

U de Chile no ha renovado a Ignacio Vásquez

La importancia del futbolista es tal que es el apuntado para cumplir con el minutaje Sub 21 en este 2026. Sin embargo, para continuar en el club tendrá que firmar su extensión de contrato, escenario que se ha complicado durante el último tiempo. De momento se desconocen las razones, pero las partes tendrán que agilizar los movimientos ya que corren contra el tiempo.

Ignacio Vásquez termina su contrato con la U en dos meses.

De momento, y a falta de dos meses para el término de su contrato, el futbolista se ha mantenido entrenando con normalidad en el Centro Deportivo Azul pensando en su próximo desafío: Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano. Por ahora los problemas para renovar no se han trasladado al terreno de juego, aunque todo podría cambiar si las tratativas no llegan a buen puerto.

Los números de Ignacio Vásquez en la U

Durante el 2025, la temporada más reciente de Vásquez en la U, solo pudo disputar cuatro compromisos. En ellos no anotó goles, pero las arregló para repartir una asistencia, demostrando que tiene importantes cualidades para aportar en el primer equipo.