Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!

Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Por: Catalina Martínez

Consternación causó en la Región del Biobío la denuncia de una mujer que acusa haber sido víctima de una agresión sexual perpetrada por un consejero regional activo, hecho que ya generó reacciones en el mundo político.

Hace pocos días, la víctima formalizó la denuncia en contra de Alan Bastías Urrutia, consejero regional del Biobío y, hasta entonces, integrante del Partido Demócratas.

El medio Sabes.cl dio a conocer que, según el testimonio de la víctima, la presunta agresión tuvo lugar la noche del jueves 30 de octubre en su domicilio de Chiguayante, en pleno desarrollo de una fiesta de disfraces por Halloween.

“Detectives realizan desde el fin de semana diversas diligencias tras una denuncia que realizó una mujer mayor de edad, que refirió un ataque sexual en su domicilio particular por un hombre mayor de edad, tras una fiesta en su domicilio con familiares y amigos”, explicó al citado medio el subprefecto Rodrigo Henríquez, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Concepción.

¿Qué dijo el denunciado y su partido al respecto?

Por ahora, el core ha guardado silencio público, salvo por un comunicado difundido en sus redes, donde reconoce que existe una investigación en desarrollo y manifiesta su disposición a colaborar con las diligencias. “Pondremos a disposición de los órganos pertinentes toda la información, documentos y material que necesiten para que prontamente se aclare esta situación”, aseguró. 

Por otro lado, el Partido Demócratas también difundió un comunicado oficial en el que anunció la suspensión de la militancia de Alan Bastías, mientras se desarrolla la investigación en su contra por la presunta agresión sexual.

“En atención a estos graves hechos, y respetuosos del Estado de Derecho y del proceso de investigación judicial que se inicia, hemos tomado la decisión categórica de suspender inmediatamente la militancia de Alan Bastías”, señalaron. 

Asimismo, el partido señaló que remitirá todos los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad “hasta que se aclaren totalmente los hechos en las instancias que correspondan”.

