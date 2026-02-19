VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

Todo parecía tranquilo en Puerto Varas, cuando de pronto una colosal grúa perteneciente a una obra en construcción cayó en plena costanera durante la tarde de este jueves. ¡Y todo quedó grabado!

De acuerdo a lo detallado por La Hora, el incidente se dio en la intersección de Punta de Diamante con Antonio Varas, sector que logró ser evacuado de forma preventiva debido a los movimientos que presentó la estructura por algunos minutos.

Gracias a lo anterior, y pese a que la grúa cayó en pleno Lago Llanquihue y la vía pública, no se reportaron personas heridas. Más tarde, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate se refirió al insólito episodio. "Estamos todas las instituciones trabajando para poder abordar esta emergencia de la mejor manera posible", sentenció, según el citado medio.

"Hemos constatado hasta el momento que no hay heridos, debido a esta situación y en este momento, se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas registrando todo el edificio para asegurarnos de que no haya ningún herido en el proceso", detalló el edil.

De todas formas, el incidente ocasionó un corte de luz y una serie de desvíos que complicaron el tránsito de la comuna sureña, en una jornada marcada por la alta afluencia de público debido a la temporada veraniega.

URGENTE | Cae grúa de construcción en plena costanera de #PuertoVaras. con proyección al Lago Llanquihue. pic.twitter.com/mweWNyQ5Sl — Grupo Wurtlitzer (@GrupoWurtlitzer) February 19, 2026

