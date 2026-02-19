VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca

Los fatídicos segundos en que se desarrolló la catástrofe en Renca, a causa de la violenta explosión de un camión, quedaron registrados en cámara. El metraje fue revelado por T13, y dio cuenta tanto del momento del estallido como de la onda de gas licuado que cubrió a las víctimas.

Cabe recordar, que la tragedia se dio cerca de las 8:10 horas, cuando el mencionado camión de Gasco, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, se volcó a causa de una colisión por exceso de velocidad.

Según el citado medio, el impacto provocó la ruptura de la bombona del camión, desde donde se liberaron toneladas de combustible que se esparcieron velozmente, convirtiéndose en una nube que alcanzó a decenas de vehículos.

En cosa de segundos, el escenario se convirtió en un incendio de gran magnitud. Dichos instantes de terror fueron captados por las cámaras de la autopista y exhibidos por el matinal Tu Dia.

ADVERTENCIA: Imágenes sensibles

De momento, las autoridades confirmaron la existencia de al menos 4 personas fallecidas y 17 heridos a causa del siniestro en Renca. Mientras tanto, continúan las diligencias para combatir la emergencia, a la vez que se desplegaron operativos de búsqueda de víctimas desaparecidas.

