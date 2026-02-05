Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."

Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

Debido a la contingencia y el Estado de Catástrofe que se vivió por los incendios en la Región del Bio Bio, la Delegación Presidencial decidió suspender el partido Huachipato vs U de Chile. La situación no dejó a nadie indiferente y generó mucha molestia, siendo un ídolo de los azules el que salió al paso para estallar contra las autoridades.

Se trata de Diego Rivarola, exdelantero de la U que aprovechó su espacio en pantalla para criticar con firmeza la decisión. "A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial): ¿Por qué no mandaron a hacer el informe antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí", comenzó diciendo en las pantallas de ESPN.

Rivarola estalla por suspensión del Huachipato vs U de Chile

Siguiendo en esa misma línea, el exdelantero acusó una posible conspiración contra los equipos "perjudicados" en esta ocasión. "Es extraño que justamente esta semana mandan el informe (de la Conaf). Y la semana pasada también tuvieron un partido", agregó.

Quizás te pueda interesar: "Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas

¿Temor contra la hinchada de la U?

Para concluir, Rivarola acusó la verdadera razón tras la suspensión del compromiso. "Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables. Ese informe lo podía haber pedido la semana pasada. Se jugó también", dijo para cerrar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Así las cosas, Diego Rivarola estalló sin tapujos contra las autoridades nacionales después de suspender el partido entre acereros y azules. De todas formas, la tarea ahora la tienen en Huachipato, quienes presentarán un nuevo plan para disputar el partido lo antes posible y no sumar un problema a largo plazo en la temporada.

NOTAS DESTACADAS

U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo