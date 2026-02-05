Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."

Debido a la contingencia y el Estado de Catástrofe que se vivió por los incendios en la Región del Bio Bio, la Delegación Presidencial decidió suspender el partido Huachipato vs U de Chile. La situación no dejó a nadie indiferente y generó mucha molestia, siendo un ídolo de los azules el que salió al paso para estallar contra las autoridades.

Se trata de Diego Rivarola, exdelantero de la U que aprovechó su espacio en pantalla para criticar con firmeza la decisión. "A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial): ¿Por qué no mandaron a hacer el informe antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí", comenzó diciendo en las pantallas de ESPN.

Rivarola estalla por suspensión del Huachipato vs U de Chile

Siguiendo en esa misma línea, el exdelantero acusó una posible conspiración contra los equipos "perjudicados" en esta ocasión. "Es extraño que justamente esta semana mandan el informe (de la Conaf). Y la semana pasada también tuvieron un partido", agregó.

"QUE DIGAN DIRECTAMENTE QUE TIENEN MIEDO QUE LA GENTE DE LA U VAYA PARA ALLÁ"



¿Temor contra la hinchada de la U?

Para concluir, Rivarola acusó la verdadera razón tras la suspensión del compromiso. "Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables. Ese informe lo podía haber pedido la semana pasada. Se jugó también", dijo para cerrar.

Así las cosas, Diego Rivarola estalló sin tapujos contra las autoridades nacionales después de suspender el partido entre acereros y azules. De todas formas, la tarea ahora la tienen en Huachipato, quienes presentarán un nuevo plan para disputar el partido lo antes posible y no sumar un problema a largo plazo en la temporada.