"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas

Esteban Pavez lesión.

Por: Fabián Marambio

Después de una sorpresiva salida de Colo Colo, Esteban Pavez debutó en Alianza Lima y lo hizo nada más y nada menos que en la Copa Libertadores. El volante fue titular y alcanzó a disputar 75 minutos antes de sufrir una lamentable lesión en su rodilla que parece ser grave por las condiciones en las que abandonó la cancha.

Un jugador del equipo rival cayó sobre la rodilla izquierda del chileno y provocó su salida inmediata del terreno de juego. Es más, la situación generó mucho dolor y preocupación en el volante de 35 años, quien salió entre lágrimas por la aparente grave lesión que podría marginarlo durante largos meses.

Esteban Pavez se lesiona de gravedad en Perú

"Salió lesionado ante 2 de Mayo luego de sufrir un fuerte impacto en la rodilla. Si bien todavía no hay parte médico debido a que todo ha sido muy pronto, el golpe parece ser de gravedad porque el mismo mediocampista chileno salió llorando del campo", detalló el medio Líbero.

En ese mismo sentido, el citado medio de prensa añadió que "la lesión genera más preocupaciones debido a que quedó sumamente sentido tras un choque con el futbolista de 2 de Mayo. El ex Colo Colo intentó pararse, pero luego terminó cayendo nuevamente tendido en el campo, por lo que los fisioterapeutas del club ingresaron y le pidieron el cambio a Pablo Guede".

Con este panorama, es probable que incluso pueda haber sufrido una lesión en alguno de sus ligamentos, lo que lo marginaría durante prácticamente toda la temporada. De todas formas tendrá que someterse a exámenes médicos para despejar el panorama y confirmar la lesión que existe.

