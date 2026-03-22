Ídolo de Colo Colo aconseja a Maximiliano Romero con palito a Javier Correa: "Es mechita corta"

Ídolo de Colo Colo zamarrea a Javier Correa y se inclina por Maxi Romero

Por: Kevin Vejar

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Sin duda alguna, Maximiliano Romero se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en el buen arranque de temporada que está teniendo Colo Colo, y un ídolo de la institución se dio el tiempo de aconsejar al delantero, repasando sutilmente a Javier Correa, quien perdió el puesto con el nuevo artillero albo.

Hablamos de Esteban Paredes, que en diálogo con Pelota Parada de TNT Sports, abordó la personalidad del ex Estudiantes de La Plata y respaldó al 'Maxi': "(Correa) es mechita corta, pero creo que hoy Romero es el '9' indiscutible de Colo Colo". "Está haciendo goles, aguanta bien el balón y se apoya con los que vienen desde atrás", afirmó.

"Lo ha hecho bien", insistió el máximo anotador en la historia de la Primera División chilena, que de paso le indicó al trasandino qué debe mejorar para sacar su máximo potencial en el Cacique: "Por ahí, a lo mejor le falta un poco más de técnica, pero hoy es el goleador de Colo Colo que no lo tiene otro equipo"

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Paredes cuestiona el doble '9' en Colo Colo

Pero eso no es todo, pues consultado por si es viable utilizar a ambos atacantes en un doble '9', el 'Tanque' no se mostró convencido: "Yo creo que tienen que trabajarlo mucho, porque cuando tú juegas con dos delanteros, tienes que tener un '10' habilitador y por las bandas los laterales volantes tienen que ser rápidos y eso se trabaja".

Y ya en le cierre, siguiendo con su negativa a que jueguen Correa y Romero juntos, Esteban Paredes le dejó un claro mensaje al entrenador Fernando Ortiz, que no debe dar el brazo a torcer: "Por ahí, el DT tiene que tener personalidad para poner a uno de los dos, aparte son parecidos, por ahí Colo Colo no estuvo muy bien".

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