¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional

Posiblemente para las nuevas generaciones que tienen en su memoria las dos Copas Américas obtenidas por Chile, el nombre de Humberto Suazo no signifique nada, pero para los amantes de nuestro fútbol que llevan muchos años siguiendo a La Roja, este nombre trae un sin fin de recuerdos y alegrías, junto con un lugar muy lejano, el Planeta Gol.

El Chupete está dentro del top 10 de los máximos goleadores de la selección chilena, donde concretó 21 conquistas en 60 partidos con el combinado nacional. En 2006 fue galardonado como el goleador del mundo y es recordado como uno de los grandes ídolos de Colo Colo, donde consiguió una gran cantidad de trofeos.

Pero su magia y talento va más allá de nuestras fronteras, ya que Humberto Suazo es considerado como una verdadera leyenda en México, específicamente en el Monterrey, donde es el segundo máximo anotador en la historia del club con 121 goles y una gran cantidad de títulos personales y colectivos en su espalda.

Actualmente, Humberto Suazo continúa su enorme carrera futbolística a los 44 años en la Primera B del fútbol chileno, específicamente en San Luis de Quillota. Pero el atacante nacional volvió hace poco a las canchas tras superar una dura lesión en la rodilla, la cuál lo tiene bastante complicado y la que lo obligó a entregar una noticia que nadie quería oír.

En el último duelo de San Luis ante Recoleta, el Chupete anunció tras el encuentro que se retiraría del fútbol nacional en 10 días más, específicamente en el partido ante Deportes Copiapó. "Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente frente a Copiapó, la decisión está tomada, he jugado más de la cuenta".