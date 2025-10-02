Para reemplazar a un histórico: Colo Colo busca el fichaje de este crack del fútbol chileno

La temporada actual está cada vez más cerca de su término y los clubes ya miran de reojo el próximo 2026. Este es el caso de Colo Colo, quien busca a un crack del fútbol chileno para reemplazar a un histórico jugador.

Se trata de Jorge Espejo, quien actualmente está mostrando un gran rendimiento en Audax Italiano. Según informaron en Radio ADN, los albos están muy pendientes a su situación, pero no la tendrán fácil debido a que los itálicos tienen la prioridad para ejercer su compra con el pago de una cláusula.

Actualmente el defensor está a préstamo desde Cobreloa, y fue el propio director deportivo loíno, Mauricio Pozo, quien señaló que “Audax Italiano tiene la prioridad, pero si no se hace efectiva, estamos abiertos a escuchar otras opciones”.

El Cacique tiene a Jorge Espejo como principal candidato para el lateral derecho.

Colo Colo quiere reemplazar a una leyenda

La dirigencia del Cacique quiere potenciar los laterales, más aún considerando que Mauricio Isla no seguirá para 2026. Esta información también la dieron en Radio ADN, señalando que el “Huaso” ya cumplió su ciclo en el Estadio Monumental y no será renovado.

Con esto, Aníbal Mosa y compañía buscan rejuvenecer el plantel en una de las posiciones en las que se han visto más necesitados durante las últimas temporadas, sobre todo teniendo en cuenta que Óscar Opazo ha sufrido mucho con las lesiones y el bajo nivel individual.

