VIDEO | ¿Estaba en los planes? Hugo Savinovich sufre polémica agresión en evento Ambición de Poder 2026

Hugo Savinovich sufre agresión en evento de lucha.

Por: Fabián Marambio

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El evento Ambición de Poder 2026 prometía muchas emociones y, como era de esperarse, no defraudó. El evento producido por Legión Lucha Libre se llevó a cabo en Chile y contó con la presencia de Hugo Savinovich, leyenda de la WWE que fue el protagonista del evento después de sufrir una fuerte agresión que lo dejó en la lona.

Todo ocurrió una vez concluida la lucha Fatal de 4 esquinas en la que se disputó el Título Máximo de la promoción, la que dejó a Kendrick, excampéón de la WWE, como el gran ganador. Sin embargo, mientras este festejaba, Hugo Savinovich salió al paso para acusar ilegalidades en la victoria: "Brian hizo trampa", dijo.

Esta acusación obligó a reiniciar el combate, lo que sirvió para que el luchador Alexios lograra quedarse con el triunfo y con título máximo de Legión Lucha Libre. Este nuevo resultado no dejó para nada contento a Kendrick, quien reaccionó de forma violenta para desquitarse con Savinovich, quien lo había delatado previamente.

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El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, dejando una gran cantidad de reacciones entre quienes vieron cómo Kendrick sometía a un indefenso Savinovich con una llave de rendición. Finalmente, y entre mucha ayuda de terceros, se logró que el peleador soltara al comentarista, pero no sin antes dejarlo considerablemente afectado.

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De momento se desconocen sanciones para el peleador, pero se especulan multas por la agresión. Así las cosas, los icónicos personajes de la WWE pasaron por Chile dejando un buen recuerdo y un evento que no será olvidado con facilidad por los amantes de la lucha libre en el país.

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