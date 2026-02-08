Huachipato se impone ante la U de Chile: Presidente de los cruzados lamentó ausencia de hinchas

U de Chile, Huachipato

Por: Paula Osorio

A las 12 en punto de este domingo se dio el tan esperado partido que enfrentó a la Universidad de Chile versus Huachipato. Y a minutos del pitazo inicial de este encuentro, los azules marcaron su primer gol, lo que dejó a sus contrarios en desventaja, pero solo por algunos minutos. Resulta que con el correr del reloj, el marcador de dio vuelta.

En primera instancia fue gracias al movimiento de Diego Vargas que la pelota se acercó al arco, pasando por Eduardo Vargas que marcó el punto número 1 con un empuje de cabeza que pasó al arquero contrario. Así, los azules celebraban lo que se pensaba sería una victoria total, pero el panorama cambió minutos antes del término del primer tiempo.

Resulta que tomando el balón desde lejos del arco, Maximiliano Gutiérrez se fue acercando y perfilando a la altura perfecta para dejar el marcador con un empate entre U de Chile y Huachipato. Y casi al final del segundo tiempo, al argentino Renzo Malanca dio un tiro de esquina que terminó dejando la balanza hacia el lado de los locales en Talcahuano, con un 2 a 1.

El presidente de Universidad Católica se pronuncia por la cancha sin hinchas

Y antes de que comenzara esta instancia, el partido ya provocaba comentarios tras el anuncio sobre la ausencia de hinchas en el estadio. Esto hizo que desde Huachipato lamentaran la situación, afirmando que "nuestro club, durante las diversas reuniones sostenidas, sostuvo en todo momento la postura de recibir tanto público local como visitante".

Pero no fueron los únicos, ya que el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, se manifestó en sus redes sociales en medio del enfrentamiento, con las mismas consideraciones. "Qué triste el fútbol sin público, nos recuerda la época de la pandemia, aunque ahí había una razón sanitaria", indicó en un comentario publicado en X.

