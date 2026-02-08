VIDEO | Impacto en el Sampaio Correa vs Flamengo: Jugador se desmayó y convulsionó en la cancha

Un momento que dejó a muchos en shock y preocupados, fue el que se vivió en el reciente enfrentamiento del club Sampaio Correa contra el Flamengo. Es que cuando llevaban apenas 8 minutos en la cancha, uno de los jugadores sufrió un percance que obligó a detener el partido y buscar atención médica inmediata.

Se trata del jugador de Alexandre Souza, parte del club Sampaio Correa. Mientras la pelota rodaba por la cancha, él cayó al suelo sorprendiendo a quienes se encontraban a su lado. Ellos alzaron las manos inmediatamente al ver la gravedad del asunto, pues el futbolista no respondía y solo se retorcía, comenzando con convulsiones.

En cosa de segundos el personal médico acudió a su rescate y fue retirado de la cancha, siendo trasladado a un centro asistencial ambulancia. Minutos después, el partido se reanudó ante la preocupación de sus colegas jugadores del Sampaio Correa, terminando con un marcador 7 a 1, a favor del Flamengo.

Esse foi o momento em que o Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, começa a convulsionar em campo.



Cena impactante, mas o atleta passa bem e está sem sequelas de acordo com o boletim que li. pic.twitter.com/I53zrMouFI February 8, 2026

Sampaio Correa actualizó el estado de Alexandre Souza

Sin dejar pasar este momento tan comentado en el partido, el club Sampaio Correa emitió un comunicado con el parte médico del jugador. "El atleta Alexandre fue atendido en el hospital Quinta D’Or, sometiéndose a un escáner computarizado y electrocardiograma. No se han encontrado lesiones cardíacas o neurológicas", indicaron.

"El jugador actualmente se encuentra en urgencias y permanecerá en observación durante al menos 24 horas, a la espera de una resonancia magnética y análisis de sangre", detallaron, afirmando que "el club está monitoreando al atleta y proporcionará información actualizada sobre su estado clínico lo antes posible".