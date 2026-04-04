¿Cuáles son los horarios del "Peaje a Luca"? Autoridades detallan medidas para retorno de Semana Santa

Junto con realizar un balance vial, autoridades detallaron las medidas que se tomaron para el retorno de quienes abandonaron la capital por el feriado de Semana Santa.

Según lo indicado por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, más de 206 mil vehículos han dejado Santiago. La cifra representa un aumento del 7% respecto al año pasado, informó Radio ADN.

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Horario del "Peaje A Luca"

Con el fin de evitar grandes congestiones y prevenir accidentes que aumenten el listado de tres víctimas fatales durante esta fecha, se determinó rebajar el precio del peaje a $1.000.

El beneficio es para quienes se desplacen hacia o desde la Región Metropolitana durante el domingo entre las 07:00 y 12:00 horas, estas son las rutas contempladas:

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Por la Ruta 68 entre Lo Prado y Zapata , con dirección a Santiago.

entre , con dirección a Santiago. Por la Ruta 5 Norte en Nueva Angostura , para ambos sentidos.

en , para ambos sentidos. Y en la Ruta 5 Sur por Las Vegas, en ambos sentidos.

No obstante, las autoridades proyectan que la mayor parte de los viajeros regresen hacia la RM entre las 17:00 y 23:00. En esa línea recalcaron el llamado a programar de mejor manera la vuelta.