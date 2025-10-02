Insólito caso en Viña del Mar: Hombre en situación de calle atacó a un adulto mayor con particular “arma”

La mañana de este jueves, Viña del Mar fue escenario de un violento episodio, cuando un hombre en situación de calle agredió con un arma blanca a un hombre de la tercera edad.

Lo llamativo del caso fue la particular “arma” que utilizó el sujeto. Y es que el atacante se valió de un simple cuchillo mantequillero para intentar herir a la víctima, después de que ésta se negara a darle una moneda.

De acuerdo a lo consignado por La Hora, el insólito episodio tuvo lugar en la avenida Ecuador, en pleno corazón de Viña del Mar, donde efectivos de Carabineros acudieron rápidamente para controlar la situación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En el sitio del suceso, Carabineros verificó que el adulto mayor presentaba solo una lesión leve en el cuello, ya que el cuchillo utilizado carecía del filo necesario para provocarle un corte de mayor gravedad.

Según detalló el citado medio, luego de la agresión, fueron los propios peatones quienes lograron reducir al atacante, lo que permitió a Carabineros proceder rápidamente con su detención.