“Se cree Caszely” y “Tiene que ubicarse”: histórico de Colo Colo dedica ácidas críticas contra Javier Correa

Javier Correa ha estado en el ojo del huracán en Colo Colo después de actitudes cuestionables y declaraciones más que picantes. El atacante no lo está pasando bien tras perder la titularidad con Maximiliano Romero y, por lo mismo, una histórico jugador del Cacique le lanzó la artillería pesada para criticarlo.

El encargado de fulminarlo fue Leonel Herrera Silva, campeón de Copa Libertadores con el Cacique. “Yo no sé qué se piensa que es Javier Correa. ¿Ha hecho goles? Sí, es innegable, pero no es Lucas Barrios, Carlos Caszely, Chamaco (Valdés), Humberto Suazo o Esteban Paredes, no tiene peso en la historia del club y no puede andar por la vida como si lo tuviese”, arrancó señalando en diálogo con EnCancha

Javier Correa recibe potentes críticas

En ese mismo sentido, el exdelantero del Cacique agregó más palabras para Correa. "Yo soy el primero que celebra sus goles, no lo niego, pero tiene que saber ubicarse. Los berrinches y pataletas sobran, más si estás en la institución más grande del país. Tiene que aceptar su realidad como suplente y, cada vez que le toque, hacer un gol, una asistencia o mostrar compromiso. Solo eso se le pide”, señaló.

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Correa se llena de críticas por berrinche en Colo Colo.

Finalmente, quien supo anotar un gol en aquella final de Libertadores 1991 dejó su conclusión. "Él sabe que debe mejorar muchísimo para ser titular. Creo que ahora, con la lesión, debe enfocarse en sus debilidades psicológicas y algunas físicas, lo que le permitirá volver a las canchas con otra actitud y enfoque", dijo para cerrar.

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Destacar que Correa acaba de sufrir un desgarro que lo mantendrá al menos un mes fuera de las canchas, pero hasta antes de eso había generado mucha noticia por su postura al ser relegado al banco de suplentes. El cordobés no quedó contento y se lo habría hecho saber a Fernando Ortiz, razón por la que Leonel Herrera le dedicó todos estos comentarios.