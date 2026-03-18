Paciencia azules: revelan la fecha que tiene Fernando Gago para dirigir su primer partido en U de Chile

Fernando Gago y la fecha para dirigir en U de Chile.

Por: Fabián Marambio

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Después de semanas de ardua búsqueda e intensas negociaciones, Fernando Gago se convirtió en el nuevo entrenador de U de Chile. El DT argentino ya dejó atrás su cuestionable paso por Necaxa y tiene todo listo para comenzar sus trabajos en el Centro Deportivo Azul, aunque no lo hará de manera inmediata.

Todo fue revelado por Cooperativa Deportes, donde informaron el plan que barajan en Azul Azul con el entrenador que dirigió 17 partidos en Necaxa y solo pudo ganar cuatro de ellos. Según indicaron, los próximos dos encuentros de la U serán dirigidos por John Valladares, quien está desempeñando labores de interinato mientras aguardan por Gago.

¿Cuándo asumirá Fernando Gago en U de Chile?

Con este panorama, Fernando Gago hay dos escenarios que aguardan por el DT argentino. El primer sería comenzar sus labores oficialmente el martes 31 de marzo ante Audax Italiano en la tercera jornada de la Copa de la Liga o, en su defecto, hacerlo en el regreso de la Liga de Primera, cuando enfrenten a La Serena durante la primera semana de abril.

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Gago tendrá que esperar para asumir en U de Chile.

Al parecer las gestiones para su arribo a Chile aún no están del todo tramitadas, pues aún resta un tiempo largo para que dirija su primer partido con la U. Es importante destacar que esta será su primera experiencia dirigiendo en nuestro país, y lo hace después de sus pasos por Boca Juniors y Necaxa.

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Así las cosas, U de Chile reemplaza a Francisco Meneghini con un entrenador de mucha experiencia y jerarquía, aunque carente de títulos y grandes resultados. Después de ser destituido de Boca Juniors, Fernando Gago no lo pasó bien y también fue cesado de sus funciones después de un pésimo rendimiento en Necaxa.

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