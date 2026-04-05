Histórico club de Italia se suma a la carrera por Darío Osorio: "Tenía un ojeador"

Histórico club de la Serie A se suma a la carrera por Darío Osorio

Por: Kevin Vejar

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Lo de Darío Osorio ya dejó de ser una promesa y es toda una realidad, y si en los últimos meses la figura del FC Midtjylland ya había sido vinculada con diversos gigantes del fútbol europeo, ahora salió a la luz el histórico club de la Serie A italiana que estaría en busca de su fichaje para la próxima temporada.

Tal cual, el formado en las inferiores de Universidad de Chile goza de un gran presente en Dinamarca, por lo que el nombre del atacante de 22 años se ha vuelto uno de los más atractivos dentro del mercado del 'Viejo Continente', y lo ocurrido este fin de semana podría marcar el siguiente paso de su carrera.

Resulta que durante el empate 2-2 entre Midtjylland y Sonderjyske, un reclutador de AS Roma acudió al estadio, siendo el chileno uno de los que habría motivado esta curiosa visita, según el medio Ekstra Bladet: "Tenían un ojeador en el MCH Arena, y me pregunto si anotó el nombre de Osorio, si no estaba ya en su lista".

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¿Cómo respondió el seleccionado nacional? Fue uno de los protagonistas del compromiso e incluso marcó un golazo, rendimiento que el citado portal destacó: "Ofreció una excelente actuación contra el Sonderjyske. La estrella del Midtjylland estaba aquí, allá y en todas partes, y su impresionante capacidad goleadora fue asombrosa".

Los números de Darío Osorio esta temporada

Cabe destacar que con su anotación de este fin de semana, Darío Osorio alcanzó las cinco dianas en 22 partidos junto al Midtjylland a lo largo de la temporada, además de haber entregado seis asistencias, números que lo tienen ad portas de dar el salto a un grande de Europa a mediados de este año.

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