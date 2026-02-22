VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua

VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

Primer chileno a la cancha: ¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo

Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."
La gran sorpresa que prepara la U para tumbar a Deportes Limache

¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache
Estrella del fútbol chileno es oficialmente nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda

"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda
El tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación

Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación
¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026

¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026
¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego
"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

Continúan los ecos del triunfo por 1-0 de Colo Colo en su visita a O'Higgins, aunque no solamente se habla de los valiosos tres puntos que los albos consiguieron dentro de la cancha, sino que también de la tensión que generó en las gradas la aparición de hinchas colocolinos dentro de la barra local, desatando incluso golpes a los infiltrados.

Así es, en pleno encuentro entre el 'Capo de Provincia' y el Cacique, una inesperada polémica se tomó uno de los sectores del estadio El Teniente de Rancagua donde solo debía encontrarse la parcialidad 'celeste', pero resulta que hay quienes no quisieron respetar la tradicional medida de las autoridades.

Como era de esperarse, la presencia de fanáticos forasteros en su zona no cayó para nada bien a los dueños de casa, pues los hinchas de O'Higgins no tuvieron piedad alguna y le propinaron una serie de puñetazos y patadas a los hombres en cuestión, lo que ocasionó la reacción de carabineros en medio de la controversia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Ni Carabineros impidió la paliza a los hinchas

Sin embargo, la intervención de cuerpos policiales poco y nada importó a los seguidores del conjunto rancagüino, y en un registro compartido por uno de los asistentes del recinto se puede ver como incluso siendo expulsado por Carabineros, un hincha albo continúa siendo agredido por su insólita acción.

A continuación, revisa el momento exacto en que los barristas de Colo Colo abandonaron el estadio El Teniente de Rancagua entre golpes e insultos de los fanáticos de O'Higgins de Rancagua:

Te puede interesar: Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."

NOTAS DESTACADAS

¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

Primer chileno a la cancha: ¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo

Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."
La gran sorpresa que prepara la U para tumbar a Deportes Limache

¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache
Estrella del fútbol chileno es oficialmente nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda

"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda
El tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación

Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación
¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026

¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026
¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego
"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes