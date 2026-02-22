VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua

Continúan los ecos del triunfo por 1-0 de Colo Colo en su visita a O'Higgins, aunque no solamente se habla de los valiosos tres puntos que los albos consiguieron dentro de la cancha, sino que también de la tensión que generó en las gradas la aparición de hinchas colocolinos dentro de la barra local, desatando incluso golpes a los infiltrados.

Así es, en pleno encuentro entre el 'Capo de Provincia' y el Cacique, una inesperada polémica se tomó uno de los sectores del estadio El Teniente de Rancagua donde solo debía encontrarse la parcialidad 'celeste', pero resulta que hay quienes no quisieron respetar la tradicional medida de las autoridades.

Como era de esperarse, la presencia de fanáticos forasteros en su zona no cayó para nada bien a los dueños de casa, pues los hinchas de O'Higgins no tuvieron piedad alguna y le propinaron una serie de puñetazos y patadas a los hombres en cuestión, lo que ocasionó la reacción de carabineros en medio de la controversia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Ni Carabineros impidió la paliza a los hinchas

Sin embargo, la intervención de cuerpos policiales poco y nada importó a los seguidores del conjunto rancagüino, y en un registro compartido por uno de los asistentes del recinto se puede ver como incluso siendo expulsado por Carabineros, un hincha albo continúa siendo agredido por su insólita acción.

A continuación, revisa el momento exacto en que los barristas de Colo Colo abandonaron el estadio El Teniente de Rancagua entre golpes e insultos de los fanáticos de O'Higgins de Rancagua:

Te puede interesar: Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."