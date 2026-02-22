Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."

Luego del valioso triunfo de Colo Colo ante O'Higgins en Rancagua, parece ser que el cuadro dirigido por Fernando Ortiz comienza a llenarse de confianza, y es que Arturo Vidal no solo sacó pecho por el resultado, sino que incluso comenzó a calentar el Superclásico frente a la U con un tajante recado a todo el medio.

Fue tras vencer por la mínima a los 'celestes' que el volante atendió a los medios, instancia en la que se refirió al próximo duelo contra los azules en el Estadio Monumental: "Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U". "Tenemos días para trabajar, ahora a descansar y mañana empezar a pensar en el partido contra la U", arrancó.

En esa línea, el '23' colocolino destacó el alza del Cacique esta temporada, que luego de cuatro jornadas marcha segundo en la tabla de posiciones con 9 puntos de 12 posibles: "Este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuertes que nunca".

Vidal avisa que Colo Colo es favorito para el Superclásico

Tras ello, el 'King' no titubeó y aseguró que los albos tienen ventaja para el compromiso contra los azules: "Colo Colo siempre es favorito, contra cualquiera que juegue en Chile es favorito, pero vamos a tener mucha humildad para seguir trabajando esta semana al máximo, tratar de hacer un mejor partido del que se hizo hoy día".

Arturo Vidal ya palpita el partido ante la U en Macul: "Colo Colo siempre es favorito contra cualquiera que juegue en Chile es favorito. #vamoscolocolo #colocolo pic.twitter.com/eL33ZuEJE3 — Sintonía Alba Radio #ColoColo (@SintoniaAlba) February 22, 2026

"Se podría decir que es una semana ideal, pero hay que trabajar muy duro, hay que seguir mejorando en los detalles, tratar de marcar antes contra la U y manejar cómo lo estamos haciendo. Todos estamos muy concentrados en ayudar al equipo, en que este año nos vaya bien y ojalá poder salir campeón", remató Vidal.

