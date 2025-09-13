¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa

Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile se medirán de una vez por todas en la definición de la Supercopa 2025, y en el tradicional arengazo previo al encuentro frente a los azules, algunos hinchas del Cacique protagonizaron una violenta trifulca en las gradas del Estadio Monumental, generando gran repudio en las redes.

Así es, pese al sinnúmero de sucesos negativos que han empañado al fútbol chileno y sudamericano esta temporada, e incluso al propio Centenario del cuadro 'popular', hay quienes no comprenden el mensaje, y la mayor prueba de ello es lo ocurrido esta jornada en la última práctica de los albos antes del duelo ante la U.

El registro fue publicado por el medio 24 Horas Deportes, en el cual se puede ver cómo un grupo de barristas se enfrascó en una pelea con golpes y patadas en pleno recinto, a tan solo algunos metros de los guardias y los propios futbolistas, a quienes iban a dedicarles un masivo aliento para el Superclásico.

Lo curioso es que los incidentes llegan justo cuando las autoridades fueron foco de diversas críticas por parte de los seguidores de ambos equipos debido a la decisión de vender entradas solo a mayores de 55 años y personas vinculadas al fútbol joven, medida que, aparentemente, tenía fundamentos de sobra.

Se cansó el hincha

Como era de esperarse, la situación no cayó nada bien a los fanáticos del club, y a través de las redes hicieron sentir su molestia. "Van solo a molestar y arruinar el ambiente", "soy del Colo, no de la Garra Blanca" y "después por qué nos sancionan", fueron solo algunos de los comentarios que publicaron los hinchas albos.

