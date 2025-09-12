¿Qué dirán los hinchas? Esteban Pavez revela la fecha de su retiro y presiona a Colo Colo

Esteban Pavez ha tenido un 2025 lleno de críticas por su rendimiento en Colo Colo, el cual ha estado bastante lejos de lo que tenía acostumbrado. En medio de todo este complejo contexto, el volante de 35 años reveló la fecha en la planea retirarse del fútbol profesional.

Todo sucedió en Soy de Fierro Podcast, donde el volante confesó que "me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí...".

Para lograr aquello, el actual capitán del Cacique deberá renovar su contrato debido a que termina en diciembre de 2026. Todo eso ha levantado algunas dudas, pues muchos hinchas están disconformes con su rendimiento e incluso no ha logrado sostenerse como titular indiscutido, poniendo en duda su protagonismo para el próximo año.

Esteban Pavez quiere retirarse en Macul a los 37 años.

Esteban Pavez quiere seguir ligado a Colo Colo

Además de señalar la fecha de su retiro, el canterano albo también desveló sus planificaciones para cumplir luego de su retiro como jugador. "Me gustaría eso, retirarme en el club y seguir trabajando en Colo Colo", dijo para sumarle presión a la dirigencia.

Destacar que Pavez ha jugado en el Estadio Monumental durante gran parte de su carrera sumando, hasta ahora, 342 partidos en los que ha registrado 16 goles y 18 asistencias. Con estos registros, está a solo 32 encuentros de entrar al top 10 de jugadores con más presencias en el Cacique.

