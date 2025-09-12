¿Qué dirán los hinchas? Esteban Pavez revela la fecha de su retiro y presiona a Colo Colo

Esteban Pavez y la fecha de su retiro en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
vélez busca a jugador de colo colo

No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar de Colo Colo
El procedimiento médico de Alan Saldivia en Colo Colo.

Es una intervención: detallan el procedimiento al que se someterá Alan Saldivia en Colo Colo
Alejandro Tabilo se mete en semifinales de Challenger.

Sigue a paso firme: Alejandro Tabilo lucha, gana y se mete en semis del Challenger de Guangzhou
Gustavo Álvarez U de Chile.

Problemas para Álvarez: figura de U de Chile entra a pabellón y será baja en Supercopa y Sudamericana
Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Nicole Block

"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”

Esteban Pavez ha tenido un 2025 lleno de críticas por su rendimiento en Colo Colo, el cual ha estado bastante lejos de lo que tenía acostumbrado. En medio de todo este complejo contexto, el volante de 35 años reveló la fecha en la planea retirarse del fútbol profesional.

Todo sucedió en Soy de Fierro Podcast, donde el volante confesó que "me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí...".

Para lograr aquello, el actual capitán del Cacique deberá renovar su contrato debido a que termina en diciembre de 2026. Todo eso ha levantado algunas dudas, pues muchos hinchas están disconformes con su rendimiento e incluso no ha logrado sostenerse como titular indiscutido, poniendo en duda su protagonismo para el próximo año.

Quizás te pueda interesar: No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar del Cacique

Esteban Pavez quiere retirarse en Colo Colo.
Esteban Pavez quiere retirarse en Macul a los 37 años.

Esteban Pavez quiere seguir ligado a Colo Colo

Además de señalar la fecha de su retiro, el canterano albo también desveló sus planificaciones para cumplir luego de su retiro como jugador. "Me gustaría eso, retirarme en el club y seguir trabajando en Colo Colo", dijo para sumarle presión a la dirigencia.

Destacar que Pavez ha jugado en el Estadio Monumental durante gran parte de su carrera sumando, hasta ahora, 342 partidos en los que ha registrado 16 goles y 18 asistencias. Con estos registros, está a solo 32 encuentros de entrar al top 10 de jugadores con más presencias en el Cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

vélez busca a jugador de colo colo

No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar de Colo Colo
El procedimiento médico de Alan Saldivia en Colo Colo.

Es una intervención: detallan el procedimiento al que se someterá Alan Saldivia en Colo Colo
Alejandro Tabilo se mete en semifinales de Challenger.

Sigue a paso firme: Alejandro Tabilo lucha, gana y se mete en semis del Challenger de Guangzhou
Gustavo Álvarez U de Chile.

Problemas para Álvarez: figura de U de Chile entra a pabellón y será baja en Supercopa y Sudamericana
Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Nicole Block

"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”
El nuevo castigo para el estadio de Independiente

¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente
Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por la Sudamericana.

¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima
Colo Colosufre tras una sensible baja

¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión
Jeannette Jara

“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial
Alexis Sánchez y el rol que tendrá en Sevilla.

¿Titular o suplente? DT de Alexis Sánchez revela el rol que tendrá en el Sevilla
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Retroceso en su carrera: Alexander Aravena dejaría Gremio para ir a liga de segundo orden
Arturo Vidal no tiene la titularidad asegurada con Fernando Ortiz.

¿A luchar desde atrás? La compleja situación de Arturo Vidal con Fernando Ortiz en Colo Colo
Alejandro Tabilo disputará cuartos de final en China.

Sigue imparable: Alejandro Tabilo gana y ya tiene rival para los cuartos del Challenger de Guangzhou
alcalde de independencia es hincha de la u.

Por eso busca suspender la Supercopa: El equipo del que es hincha el alcalde de Independencia