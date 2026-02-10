¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton

Colo Colo había tenido una semana bastante pesada, ya que en el estreno del Campeonato Nacional cayeron por 3-1 ante Deportes Limache en condición de visitante, por lo que continúan extendiendo su racha negativa en contra del cuadro de la quinta región, a quiene sno han conseguido derrotar en ninguna oportunidad.

Pero su situación cambió este fin de semana en condición de local, cuando pudieron derrotar a Everton de Viña del Mar por 2-0. Pero este no fue un encuentro fácil, ya que los goles llegaron en los descuentos del final del partido con las anotaciones de Yastin Cuevas, que de paso es su primer gol en el profesionalismo y la segunda conquita por parte de Javier Correa.

Con este buen resultado, Colo Colo se tranquiliza un poco por todas las críticas que tenían encima de parte de su hinchada, sobre todo de parte de Fernando Ortiz, ya que se había hablado en la semana desde la prensa que si el director técnico de los albos no coseguía un buen resultado este fin de semana, podría perder su puesto en el equipo.

Tras la buena victoria por 2-0 ante Everton de Viña del Mar en condición de local, los albos ya apuntan a su próximo desafío que será este domingo desde las 20:30 horas en condición de local ante el actual puntero del torneo Unión La Calera. Se espera que este duelo sea bastante difícil para el cacique, ya que el cuadro cementero viene mostrando un muy buen fútbol.

Posibles sanciones para los albos

Pero por otro lado, Colo Colo podrían tener más problemas pensando en su próximo encuentro, esto ya que tras el informe arbitral del duelo ante Everton de Viña del Mar, podrían recibir algunas sanciones. Según detalló Juan Lara, hubo dos infracciones, una fue una bengala en la galería del cacique y el segundo fue que tras el primer gol de los albos, los pasapelotas escondieron los balones, por lo que el equipo podría recibir una multa superior a los 4.5 millones de pesos.

