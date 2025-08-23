“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina

Tras el horror ocurrido en el Estadio Libertadores de América en Argentina, donde se enfrentaron seguidores de Independiente y de Universidad de Chile, decenas de hinchas del conjunto universitario resultaron lesionados. Además, más de un centenar de ellos fueron arrestados, aunque posteriormente recuperaron su libertad.

Diego, uno de los hinchas afectados, relató su experiencia en exclusiva al canal trasandino Todo Noticias (TN). Explicó que no ha podido regresar a Chile, pues los médicos le advirtieron que la lesión ocular que sufrió podría agravarse durante un vuelo. Y es que, debido a la presión en altura, su ojo podría explotar.

Acusó una carnicería

“Tengo heridas de puñaladas cerca del tórax; acá me llegaron dos fierrazos (apunta a su ojo derecho); tengo un corte en la cabeza también, tengo más heridas de púas (señala su espalda)... Todo fue básicamente una carnicería”, partió relatando.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Y no solo eso, sino que también reveló que le robaron prácticamente todo, dejándolo hasta sin documentos. “Lo único que vi fue cuando me pegaron los fierrazos. Yo recién me enteré en el hospital que tenía puñaladas... llegué en bóxer. Los locos me quitaron el buzo de la ‘U’, el polerón, la polera y todos mis documentos iban allá adentro”, afirmó.

“Entonces, cuando llegué acá al hospital más cercano de Independiente, me dijeron ‘tienes que darte vuelta porque estás sangrando, tienes una puñalada en el tórax’. Me pusieron los puntos y nunca supe cuándo recibí las puñaladas. Como le digo, yo recibí los fierrazos e iba pestañeando... cada vez que iba pestañeando como que iba perdiendo la consciencia por un tiempo. Fue como una teletransportación”, detalló el joven.

“Tengo que llegar a Chile a ver si es operable. No puedo (viajar de regreso), por el ojo... al tenerlo así, podría reventar el ojo arriba, por la presión del avión, por los metros de altura, o simplemente por el derrame de sangre que tengo en el ojo”, concluyó Diego su relato desde Argentina.